Karın yağları felç riskini artırıyor! İşte uzmanından karın yağlarınızı yok edecek mucize içecek!

Göbek yağı, vermesi en zor olan vücut kısımlarından biri olmasıyla ünlüdür. Karın bölgesinde çok fazla yağ taşımak kişinin kalp hastalığı veya felç riskini önemli ölçüde artırır. Göbek yağı, visseral yağ olarak da bilinir. Göbeğin derinliklerinde depolanan, karaciğer ve bağırsaklar da dahil olmak üzere organların etrafına sarılmış yağdır. O zaman gelin bu yağları nasıl eriteceğinize birlikte bakalım.

ELMA SİRKESİ İÇİN

Yağlı yiyecekler ve çok fazla karbonhidrat yememek tavsiye edilirken, diğer yiyecek ve içeceklerin viseral yağ kaybına yardımcı olduğu bulunmuştur. Elma sirkesi özellikle uzmanlar tarafından kilo vermeye yardımcı olması için tavsiye ediliyor.

Elma sirkesi, sağlık bilincine sahip kişiler arasında popülerlik kazanmıştır. Aynı zamanda çok sayıda yapılan çalışma, elma sirkesinin tokluk hissini artırabileceğini göstermiştir. Bu da kişinin daha az kalori almasına ve göbek yağını yakmasına neden olur.