Karın yağlarını parçalayarak yok ediyor! İşte incecik bir bele sahip olmanın sırrı…

Yüksek lif içeriği açısından zengin yiyecekler yemek, karın yağını azaltmaya yardımcı olabilir.Karın yağları, azaltılması gereken inatçı bir yağ olabilir. Birkaç diyet ve yaşam tarzı değişikliği yoluyla karın yağını azaltmak, kilo verme hedefi olanlar tarafından her zaman araştırılmıştır.

Beslenme Uzmanı Anjali Mukerjee, buna değinerek şöyle yazdı: Hepimizin sadece burada kilo vermek istiyorum' sorun bölgesi var. Bazılarımız kalça ve basen bölgesinden kilo vermek ister ama çoğu insan hem erkek hem de kadın, inatçı karın yağları olarak da bilinen bel çevresinden kilo vermek ister.

KARBONHİDRAT TÜKETMEYİN

Karın yağını veya göbek yağını kaybetmek, yaygın bir kilo verme hedefidir ve çoğumuz bu yağı kaybetmek için her türlü diyeti ve egzersizi denedik. Hatta bazılarınız kısa bir süre için şurada burada birkaç santim bile kaybetmiş olabilir ama kilonuzun büyük kısmı hala orada.

40 yaşına geldikten sonra vücudun karbonhidratları parçalama yeteneği azaldığı için karbonhidrat alımının azaltılması tavsiye edilir. Ağır yemekler yerine dört saatte bir yemek yemek karın yağlarını yakmaya yardımcı olabilir.