Karın yağlarını parçalayarak yok ediyor! İşte incecik bir bele sahip olmanın sırrı…

Yüksek lif içeriği açısından zengin yiyecekler yemek, karın yağını azaltmaya yardımcı olabilir.Karın yağları, azaltılması gereken inatçı bir yağ olabilir. Birkaç diyet ve yaşam tarzı değişikliği yoluyla karın yağını azaltmak, kilo verme hedefi olanlar tarafından her zaman araştırılmıştır.
HERKES İNCECİK BİR BELE SAHİP OLMAK İSTER
Beslenme Uzmanı Anjali Mukerjee, buna değinerek şöyle yazdı: Hepimizin sadece burada kilo vermek istiyorum' sorun bölgesi var. Bazılarımız kalça ve basen bölgesinden kilo vermek ister ama çoğu insan hem erkek hem de kadın, inatçı karın yağları olarak da bilinen bel çevresinden kilo vermek ister.
KARBONHİDRAT TÜKETMEYİN
Karın yağını veya göbek yağını kaybetmek, yaygın bir kilo verme hedefidir ve çoğumuz bu yağı kaybetmek için her türlü diyeti ve egzersizi denedik. Hatta bazılarınız kısa bir süre için şurada burada birkaç santim bile kaybetmiş olabilir ama kilonuzun büyük kısmı hala orada.
40 yaşına geldikten sonra vücudun karbonhidratları parçalama yeteneği azaldığı için karbonhidrat alımının azaltılması tavsiye edilir. Ağır yemekler yerine dört saatte bir yemek yemek karın yağlarını yakmaya yardımcı olabilir.
KEK PİZZA GİBİ BESİNLER TÜKETMEYİN
Kek, pizza ve beyaz pirinç gibi gıda maddeleri, hormonları bozan ve kilo alımına yardımcı olan rafine karbonhidratlarla yüklüdür. Aynı zamanda küçük öğünler yemek sindirimi hızlandırır ve daha hızlı kilo vermeye yardımcı olur.
YEŞİL ÇAY TÜKETİN
Yeşil çay, en iyi bilinen çay türlerinden biridir ve birçok sağlık yararı ile bağlantılıdır. Ayrıca kilo vermede en etkili çaylardan biridir. Yeşil çayı hem ağırlık hem de vücut yağında azalma ile ilişkilendiren önemli kanıtlar vardır.
2008 yılında yapılan bir çalışmada, 60 obez kişi, düzenli olarak yeşil çay veya plasebo içerken 12 hafta boyunca standart bir diyet izledi.Çalışma boyunca, yeşil çay içenler plasebo grubuna göre 3,3 kg daha fazla kilo verdikleri ortaya çıktı.