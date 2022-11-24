Kilo almanın ardındaki asıl neden! Bunu düzeltmeden zayıflamak olanaksız...

Araştırma ayrıca, gecede dört saat veya daha az uyumanın toplam karın yağlanmasını yüzde dokuz oranında artırabileceğini göstermiştir.
Derinin alt kısmında bulunan visseral yağ miktarını aynı diğer yağ miktarı gibi yediğiniz yiyecekler ve egzersiz sıklığınız etkilemektedir. Fazla yağlardan kurtulmak, bazı insanlar için ulaşılmaz görünse de, bir uzman iç organ yağlarıyla mücadele etmenin farklı bir yolunu önerdi.
Ultimate Performance'ta sertifikalı kişisel antrenör Emily Servante, daha fazla uyumanızı tavsiye etti. "Bu görünmez ama potansiyel olarak ölümcül yağdan kurtulmak için yapabileceğiniz en bariz şey kilo vermek. Kilo vermek, iç organ yağlarınızı iyileştirecektir - nokta."
"Ancak, haftanın yedi günü koşu bandını zorlamaya başlamadan veya diyetinizi sadece brokoli içeren tabak tabaklarla sınırlandırmadan önce, iç organlardaki yağlanmayı azaltmak için yapabileceğiniz çok basit ve kolay bir şey var; daha erken yatmak!"
Azalan uyku süresi, artan vücut kitle indeksi (VKİ), vücut yağ yüzdesi ve visseral yağ ile doğrudan bağlantılıdır. "Aslında, yeni bir araştırma, yeterli uyku eksikliğinin abdominal visseral yağda yüzde 11'lik bir artışa yol açabileceğini gösteriyor."
Journal of the American College of Cardiology'de yayınlanan bu çalışmanın bir parçası olarak, 12 sağlıklı katılımcı, iki haftalık süre boyunca biri gecede dört saate kadar uyuyan ve günde dokuz saate kadar uyuyanlar olarak iki gruba ayrıldı.
Gecede dört saat uyuyan grup, bu süre içinde visseral karın yağlarının yüzde 11 arttığını görmekle kalmadı, aynı zamanda toplam karın yağları da yüzde 9 arttı.
Bunun nedeni, uykusuz gruptakilerin diğerlerinden günde ortalama 300 kalori daha fazla yemeleriydi.
Servante, "Başka bir çalışma, 14 günlük bir süre boyunca sekiz saat uyuyan diyet yapanlarla günde sadece 5,5 saat uyuyanları karşılaştırdı. "Sonuçlar, uykusuz kalanların kilo verme çabalarının yüzde 50'den fazla azaldığını ve açlıklarını ise arttığını gösterdi." Annals of Internal Medicine'de yayınlanan bu makalede insanın uyku miktarı, enerji alımının azaldığı zamanlarda yağsız vücut kütlesinin korunmasına katkıda bulunduğu söyleniyor.
"Yeterli uykunun eksikliği, kilo kaybı ve buna bağlı metabolik hastalıkların riskini azaltmak için uygulanan tipik diyet müdahalelerinin etkinliğini de tehlikeye atabilir. Elbette mesele sadece uykunuzun miktarı değil, aynı zamanda uykunuzun kalitesidir."
Uyku kalitenizi artırmak için uzmanlar şunları öneriyor;
Görüntüleme testleri yapılmadan vücutta ne kadar iç organ yağının saklandığını bilmek mümkün değildir. Ancak göbek deliğinizi işaretleyici olarak kullanarak belinizi ölçerek kabaca bir tahminde bulunabilirsiniz. Kadınlar için 89 cm veya daha fazlası visseral yağın işareti olabilir ve erkekler için 102 cmdir.