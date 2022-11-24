Kilo almanın ardındaki asıl neden! Bunu düzeltmeden zayıflamak olanaksız...

Araştırma ayrıca, gecede dört saat veya daha az uyumanın toplam karın yağlanmasını yüzde dokuz oranında artırabileceğini göstermiştir.

Derinin alt kısmında bulunan visseral yağ miktarını aynı diğer yağ miktarı gibi yediğiniz yiyecekler ve egzersiz sıklığınız etkilemektedir. Fazla yağlardan kurtulmak, bazı insanlar için ulaşılmaz görünse de, bir uzman iç organ yağlarıyla mücadele etmenin farklı bir yolunu önerdi.

Ultimate Performance'ta sertifikalı kişisel antrenör Emily Servante, daha fazla uyumanızı tavsiye etti. "Bu görünmez ama potansiyel olarak ölümcül yağdan kurtulmak için yapabileceğiniz en bariz şey kilo vermek. Kilo vermek, iç organ yağlarınızı iyileştirecektir - nokta."