Kilo verememenizin ardındaki neden! Yaygın şekilde yapılan bu hata....

Bir çok kişi hem beden sağlığı hem de ruh sağlığı açısından fazla kilolarından kurtulmak istiyor.Ancak bazı durumlar var ki kilo almaya zemin hazırlıyor. Diyetisyen Tuğçe Sert konu hakkında bilgiler verdi.

Uykusuzluk: Düzenli uyku sağlıklı bir vücuda sahip olmak için önemlidir. Uykusuzluk vücudun tüm dengesini bozabileceği gibi kilo alınmasında neden olabilir. Gece geç saatlere kadar uyanık kalmak kişileri buzdolabına yönlendirebilir ve bu durumda da alınan fazla kaloriler kilo almaya neden olmaktadır. Bi başka neden ise hormon düzeyindeki değişikliklerdir. Bu değişimler iştah mekanizmasını çalıştırır ve açlık hissiyatı ortaya çıkar. Tüketilen besinler kendinizi kötü hissetmenize ve uyku kalitenizin düşmesine neden olacaktır.

Stres: Stres çağımızın sorunlardan biridir ve birçok kişide görülür. Stresin aşırısı metabolizmaya zarar verir. Stres hormonu seviyesi yükseldiği zaman iştah açılır ve yemek yeme ihtiyacı artar. Tüketilen yüksek kalorili besinler nedeniyle kilo alımı kaçınılmaz olur.