Kilolar üzerinizden akıp gidecek! Tek yapmanız gereken günde 2 defa...

Açlık Hissi Olmadan Tokluk Hissi Olmaz! İnsülin ve leptin arasındaki bağlantı da gösteriyor ki açlık hissetmeden tokluk hissedemeyiz ve bu psikolojik değil son derece fiziksel bir şeydir çünkü her ikisi de vücudun salgıladığı hormonlara bağlı olarak duyumsanır. Bu durum beden ve beyin arasındaki ilişkinin bir sonucudur. Bu nedenle tokluk hissini sadece tokluk hissi veren besinlerle elde etmek maalesef mümkün değil. Doymak için acıkmış olmak gerekir yani bedenin açlık hissetmekten korkmayı bırakması, açlığa izin vermesi ve açlık halini anımsaması gerekir. Tokluk hissi olmadığında ihtiyacımızdan çok daha fazlasını yeriz ve gene de karnımız doymaz. Midesini bir kara deliğe benzetenler, hiç de haksız sayılmaz. "Dünyaları yedim hala açım" diyen insanların asıl sorunu büyümüş mideleri değil aslında leptin düzeylerinin yetersiz olmasıdır. İnsülin direnci, diyabet gibi kan şekerinin dengesini bozan kronik hastalıklar da varsa, ani acıkmalar, yeme atakları gayet normal bir sonuç olarak karşımıza çıkar.

Aralıklı Oruç ya da Uzun Aralıklı Beslenme Modeli Hem leptin düzeyini düzenlemek hem de pankreasın sağlıklı bir şekilde çalışması için açlık ve tokluk hislerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasına ihtiyacımız var. Aralıklı oruç dediğimiz beslenme modelinde, uzun açlık süreleri sayesinde bu dengeyi yakalamak mümkün. Uzun açlık süreleri, sık yapılan öğünlerin aksine kan şekerinin dengede kalmasını desteklediği için insülin direnci oluşmaz, tokluk hissi çok daha kısa sürede yani daha az miktarlarla beslenerek ve kolayca yakalanır. Mideniz tıka basa dolana kadar değil, doyana kadar yemeyi vücuda öğretmek için aralıklı oruç / uzun aralıklı beslenme / günde 2 ana öğün veya günde tek bir ana öğün beslenme, ideal beslenme modelidir.