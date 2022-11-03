Metabolizma hızını tavan yaptıran yöntem! Hedef kilonuz hayal olmaktan çıkacak...

Birçok çay kafein içerir, ancak bir tür epigallocatechin gallate veya kısaca EGCG adı verilen özellikle güçlü bir yağ yakıcıya sahiptir. Beslenme uzmanı Lauren Manaker, yeşil çayda bol miktarda bulunan bu kateşinin, dinlenme esnasında bile daha fazla kalori yakmanıza ve kilo vermenize yardımcı olduğu gösteren çalışmalar bulunduğunu söylüyor.

Journal of Nutrition'da yapılan bir araştırma, yeşil çay kateşinleri içeren kafeinli bir içecek içen obez yetişkinlerin, egzersiz sırasında kafein içeren ancak yeşil çay özü içermeyen bir plasebo içen obez yetişkinlere göre daha fazla karın yağı yaktığını göstermiştir.

KARBONHİDRATLARI PROTEİNLE BİRLEŞTİRMEK

Kilo verme sürecinde açlık krizlerini bastırmanıza yardımcı olabilecek bir ipucu: Karbonhidrat yediğinizde, onları bir protein kaynağıyla birleştirmeyi alışkanlık haline getirin.

Diyetisyen Amy Goodson, "protein daha yavaş sindirilir, bu nedenle yemekten sonra daha uzun süre tok hissedersiniz, bu da genel olarak daha az kalori almanızı sağlayabilir. Ek olarak, protein (yumurta, kuruyemiş, balık, fasulye, baklagiller ve süt ürünleri) yediğiniz karbonhidratların kan dolaşımınızı hızlandıran glikoza dönüşmesini engelleyerek kan şekerinizin yükselmesini önler.

Goodson, "Karbonhidratları kendi başlarına yerseniz, kan şekerinizi yükseltip ardından hızla düşmesine neden olur. Bu da hızla acıkmanıza ve yorgun hissetmenize yol açar" diyor. Her öğünde protein önerilmesinin diğer nedeni, bu besinlerin kas büyümesinin yapı taşı olması ve kasın metabolik olarak yağdan daha aktif olmasıdır. Bu sayede vücudunuz siz dinlenirken bile daha fazla kalori yakacaktır.