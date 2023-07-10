Metabolizmayı ateşleyen o yöntem! Yemeklerden yarım saat önce içerseniz vücutta yağ bırakmıyor...

Kilo vermek istiyorsanız, su sizi tok tutmanıza da yardımcı olabilir. Araştırmalar, yemekten yarım saat önce su içmenin daha az yemenize yardımcı olabileceğini gösteriyor. İlginç bir şekilde, küçük bir çalışma, 12 hafta boyunca yemeklerden 30 dakika önce 500 mL su içen kişilerin içmeyenlere göre yaklaşık 1,3 kg daha fazla kaybettiğini buldu.

EGZERSİZ YOĞUNLUĞUNU ARTIRIN

Yüksek yoğunluklu interval antrenmanı (HIIT), hızlı ve çok yoğun aktiviteler içeren bir tür egzersizdir. Bu tür bir egzersiz sizin için güvenliyse, egzersizinizi bitirdikten sonra bile metabolizma hızınızı artırarak daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olabilir. Bu etkinin HIIT için diğer egzersiz türlerinden daha büyük olduğuna inanılmaktadır. Dahası, HIIT'in yağ yakmanıza yardımcı olduğu da gösterilmiştir. Başlamak için bisiklete binme veya koşma gibi zaten aşina olduğunuz bir yöntem deneyebilirsiniz.