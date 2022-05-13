Tam 46 kilo verdi! 34 bedene düşen Güllü’nün sırrına inanamayacaksınız: Suyun içine biraz eklediğinde…

Geçirdiği trafik kazasının ardından oldukça zor günler yaşayan sanatçı, 2 ay boyunca yatakta kaldığını belirtiyor. Bu süre boyunca yaşadığı her şeyin zayıflama kararındaki en büyük etken olduğunu belirtiyor.

"KİNOA EN BÜYÜK SIRRI"

Düzenli beslenme sayesinde uyguladığı diyetin oldukça etkili olduğunu söyleyen Güllü, aynı zamanda son zamanlarda kullandığı besinin de zayıflamasındaki sır olduğunu belirtiyor.

Bu süreçte kinoayı keşfeden yıldız, farklı çeşitlerde tüketse de suyun içerisine biraz atarak kullandığını, yemeklerde tükettiğini ve öğünlerinin bir kısmını oluşturduğunu anlattı.

Kinoanın tok tutan yapısı, yüksek lif oranı ile yeme sistemini daha iyi düzenlemesine yardımcı olması ise kilo vermesinin ardındaki en iyi yöntem olarak öne çıkıyor.