Türk kahvesinin içine sadece bir çay kaşığı ekleyin! Neredeyse 5 beden inceltiyor, şekeri dengeliyor...

Hem kahvenizin tadını lezzetlendirecek hem de zayıflamanızı kolaylaştıracak o karışım ise şöyle…

Çalışmalar, sabah kahvenize tarçın eklemenin, vücudun metabolizmasını hızlandırarak kilo kaybını artırmaya yardımcı olabileceğini ve bu da yağların daha hızlı yakılmasına yardımcı olduğunu bulmuştur. Ayrıca iştahınızı azaltabilir, bu da sağlıklı bir diyete bağlı kalmanızı ve sağlıksız atıştırmalıklar için istek duymanıza karşı koymanızı kolaylaştırır. Tarçının antienflamatuar özellikleri, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya da yardımcı olabilir, bu da daha iyi bir genel sağlığa sahip olmanızı sağlayabilir.