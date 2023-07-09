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Yağ hücrelerini parçalıyor, bel inceltiyor! İşte her yudumuyla zayıflatan o çay: Her gün bir fincan…

Zayıflamak, herkesin kontrolünden en kolay kaçan ve zorlanılan konuların başında geliyor. Fakat basit bir “çay içme” eylemi bile bu durumu kolaylaştırabilir. Nasıl mı? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 09.07.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 15:58
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Yağ hücrelerini parçalıyor, bel inceltiyor! İşte her yudumuyla zayıflatan o çay: Her gün bir fincan…

Uzman Diyetisyen Amy Shapiro, çok yönlü bir diyetin parçası olarak çay tüketimini vücut yağını yakmaya ve sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Çayın kilo verme üzerindeki etkisine ilişkin sınırlı sayıda insan çalışması olmasına rağmen, bazı erken araştırmalar umut vericidir. İşte o çaylar…

YEŞİL ÇAY

Shapiro, yeşil çayın yağ oksidasyonunu artırmaya yardımcı olabileceğini, yani yağın enerjiye dönüştürülmesine yardımcı olabileceğini ve bu da kilo kaybını artırmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

Bunun nedeni, yeşil çayın , özellikle egzersiz sırasında yağ yakımını arttırdığı gösterilen epigallocatechin gallate (EGCG) olarak bilinen de dahil olmak üzere, kateşinler adı verilen antioksidanlar yönünden zengin olmasıdır.

2008 yılında yapılan bir araştırma , antrenmandan önce yeşil çay ekstresi alan erkeklerin, takviye almayan erkeklere göre %17 daha fazla yağ yaktığını buldu.

250 ml'lik bir fincan yeşil çay 28 mg kafein içerdiğinden, Shapiro uykunuzu bölmemesi için günün erken saatlerinde, saat 16:00'dan önce tüketilmesini öneriyor.

OOLONG ÇAYI

Yeşil çay gibi, oolong çayının da vücudunuzun yağları metabolize etme şeklini iyileştirerek kilo kaybını arttırdığı düşünülmektedir. Oolong çayının kilo kaybı üzerindeki etkileri üzerine 2009 yılında yapılan bir araştırma şunları buldu:

  • Altı hafta boyunca günde 8 gram oolong çayı içen aşırı obez katılımcıların %70'i iki kilodan fazla ve %22'si altı kilodan fazla kaybetti.
  • Obez deneklerin %64'ü ve aşırı kilolu deneklerin %66'sı altı hafta boyunca iki kilodan fazla kaybetti.

SİYAH ÇAY

Beslenme Uzmanı ve Fitness Eğitmeni Isaac Robertson, yeşil çay ve beyaz çay gibi siyah çayın da antioksidan özelliklere sahip olan Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edildiğini belirtiyor.

Yeşil çay gibi siyah çayda da bulunan polifenoller, kalori alımını azaltmasının yanı sıra yağ parçalanmasını da uyararak kilo kaybını destekliyor.

2014 yılında yapılan bir araştırma , üç ay boyunca günde üç bardak siyah çay içen sağlıklı yetişkinlerin, içmeyen katılımcılara göre daha fazla kilo verdiğini ve bel çevresinde daha büyük bir azalma yaşadığını buldu.

BEYAZ ÇAY

Araştırmalar, beyaz çayın yeşil çaya benzer antioksidanlara sahip olduğunu ve bunun da yağ yakımını artırarak kilo kaybını artırabileceğine dair sonuçlar elde etti.

Aslında, 2009'da yapılan bir çalışma, polifenoller içeren beyaz çay ekstresi solüsyonunun yağ hücrelerinin parçalanmasını arttırdığını gösterdi.

HİBİSKUS ÇAYI

Kilo kaybı için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da şimdiye kadar yapılan bazı çalışmalar, hibiskus çayının obeziteye karşı koruyucu etkisi olduğunu gösteriyor.

36 fazla kilolu birey üzerinde yapılan küçük bir çalışma, hibiskus özü alan katılımcıların, plasebo alanlara göre 12 hafta boyunca daha fazla vücut yağı kaybettiklerini buldu. Shapiro, hibiskus çayının kafein içermeyen bir bitki çayı olduğunu ve bu nedenle günün her saatinde içilebileceğini söylüyor.

Yeşil çay ve oolong çayı da dahil olmak üzere bazı çay türleri, dengeli beslenmenin bir parçası olarak dahil edildiğinde kilo kaybını desteklemeye yardımcı olabilir. Shapiro, kilo verme planına başlamadan önce bir doktora danışın ve minimum kalori içerdiğinden sağlıklı yiyeceklerin yerine çay içmeyin, diyor.

Shapiro, "Bu sihirli bir yöntem değil" diyor. Ama dengeli kilo verme programının bir parçası olarak çay kesinlikle yardımcı olabilir.

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