Yağ hücrelerini parçalıyor, bel inceltiyor! İşte her yudumuyla zayıflatan o çay: Her gün bir fincan…

2014 yılında yapılan bir araştırma , üç ay boyunca günde üç bardak siyah çay içen sağlıklı yetişkinlerin, içmeyen katılımcılara göre daha fazla kilo verdiğini ve bel çevresinde daha büyük bir azalma yaşadığını buldu.

BEYAZ ÇAY Araştırmalar, beyaz çayın yeşil çaya benzer antioksidanlara sahip olduğunu ve bunun da yağ yakımını artırarak kilo kaybını artırabileceğine dair sonuçlar elde etti. Aslında, 2009'da yapılan bir çalışma, polifenoller içeren beyaz çay ekstresi solüsyonunun yağ hücrelerinin parçalanmasını arttırdığını gösterdi.