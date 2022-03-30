Yaz gelmeden göbek yağlarına veda edeceksiniz! Püf noktası bu 6 adımda

Çok fazla şeker tüketmek aşırı kilolu olma riskinizi artırır. Bu da tip 2 diyabet, kanser ve kalp hastalığına yol açabilir. Şekerli yiyeceklerin yanı sıra bazı besinlerde ise gizli şeker bulunuyor. Bu sebeple yediklerimizin içeriğini bilmek, sağlığımız açısından son derece önemli. Peki, gün içinde fazla şeker tükettiğinizi düşünüyorsanız ne yapmalısınız? İşte bu 6 madde derdinize çare olacak!
CANINIZ TATLI ÇEKTİĞİNDE SU İÇİN!
Canınız tatlı çektiğinde su içmeniz, bu isteğinizi yok etmenizi sağlayacaktır. Evet yanlış duymadınız! Bazen canınızın tatlı çekmesinin nedeni vücudunuzun susuzlukla karıştırabileceği dehidrasyon olabilir.
ŞEKER ORANINA DİKKAT EDİN
Ulusal Sağlık Hizmetlerine göre; yüksek şekerli gıdalar, 100 gram başına 5 gram daha az şeker içerdiği düşünülen gıdalar ile karşılaştırıldığında, 100g başına 22,5 gram daha fazla şeker içerir. Sadece gıda etiketlerindeki şeker içeriğini kontrol ederek, göbek yağlarınızdan kurtulmayı başarabilirsiniz.
EGZERSİZİ ARTIRIN
Egzersiz, kalori yakmanın harika bir yoludur. Aynı zamanda zihinsel sağlığınızı artırmak da dahil olmak üzere birçok faydası bulunuyor. Aynı zamanda Canınızın çektiği yiyeceklerden uzaklaşmanın en iyi yoludur. Bunun için tempolu bir yürüyüşe çıkmak iyi bir seçenek olacaktır. Böylelikle tatlı isteğiniz azalacaktır.
BAŞKA BİR SEÇENEK BULUN
İnsanlar genellikle yemeklerden sonra hemen tatlıya koşuyor. Bunun yerine kendinize başka bir seçenek üretebilirsiniz. Ağır kalorili tatlılar yerine; ufak, kalorisi düşük ve sağlıklı alternatifler yardımcı olabilir. Protein oranı yüksek ve şeker oranı düşük yiyecekler yedikten sonra tok hissedeceksiniz. Böylelikle tatlı ihtiyacınız yok olacak.
KENDİNİZİ ŞARTLANDIRIN
Canınız her şekerli şeyler çektiğinde, tatlıya koşmayın. Kendinizi şartlandırın ve bir süre yememeye gayret gösterin. Bunun sonucunda; şekerli yiyecekleri bıraktıkça, tat alma tomurcuklarınız ve tercihleriniz de değişecek. Bu da bir zaman sonra can attığınız şekerli yiyecekleri daha az arzulayacaksınız.
ABUR CUBURLARI ATIN
Eviniz ve ofisiniz sağlıksız atıştırmalıklarla doluysa hemen atın. Daha sağlıklı ve az kalorili atıştırmalıklar yemeyi tercih edin. Çünkü evde can sıkıntısından, sürekli bir şeyler yeme isteği duyuyoruz. Bu yüzden çikolata, cips ve bunun gibi atıştırmalıkları eve almayın. Böyleylikle kazanan siz olacaksınız.