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Zayıflamak için kahvenin içine sadece bir kaşık! Yağları yakıp yok ediyor

Her gün bir bardak keyifle içilen kahve, zayıflamanın püf noktası olabilir. Minik kaçamakları kendiniz için metabolizma hızlandırıcı ve keyifli dakikalara dönüştürebilirsiniz. Kahve içerisine eklenen biraz tereyağı, hiç beklemediğiniz etkilere sahip olabilir.

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Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 09:27
ZAYIFLAMAK İÇİN KAHVENİN İÇİNE SADECE BİR KAŞIK! YAĞLARI YAKIP YOK EDİYOR

Günlük dinlenme aralarının olmazsa olmazlarından olan kahve, vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Doğru dozda tüketildiğinde kafeinin vücutta yarattığı uyandırıcı ve metabolizma hızlandırıcı etki, oldukça faydalı olduğu uzun zamandır biliniyor. Fakat kahvenin içerisine ekleyeceğiniz hindistan cevizi yağı veya tereyağı eklemenin etkisini biliyor musunuz?

Amerika Birleşik Devletleri'nde espresso içerisine eklenen ve şeker yerine kahveyi yumuşatmak için kullanılan bu iki farklı yağ türü, oldukça büyük etkiler sunuyor.

Tereyağlı kahveyi dünya çapında duyulur hale getiren kişi olan Dave Asprey, aslında bir dağcı. Tibet'te yaşadığı bir tırmanma deneyimi sırasında kendisine ikram edilen tereyağlı kahveyi içtikten sonra çok daha fazla etkiyle karşılaştığını söylüyor. Tırmanışçılar, bu kahveyi enerji kazanmak ve dikkatlerini daha iyi toplayabilmek için tüketiyorlar.

Yağ yakılmaya başlandığında vücutta en fazla enerjiyi sağlayan kaynaklardan biri. Düşük karbonhidrat oranına sahip bir beslenme sistemine sahipken yağ tüketiminin olması yağ depolarında parçalanmayı sağlayarak daha fazla kilo verdirdiği biliniyor. Bu sayede tereyağlı kahve de istenilen etkiyi yaratmayı sağlıyor. Karbonhidrat oranının düşmesi ve yağ depolarında yakımı hızlandırması sayesinde tereyağlı kahve çok daha hızlı bir kilo verme deneyimi yaşamanızı sağlayabilir.

Tereyağlı kahve, kafeinin ve ihtiyaç duyulan besin değerlerine de bir arada ulaşmanızı sağlayarak kronik hastalıklardan ve halsizlikten kendinizi kurtarmanızı sağlıyor.

HAZIRLANIŞI:

Her zamanki gibi yaptığınız kahvenin içerisine yalnızca bir kaşık tereyağı veya hindistan cevizi yağı eklemeniz yeterlidir. Kullandığınız yağın "gerçek" olduğundan emin olmanız gerekir.

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