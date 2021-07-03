Çok terlemenizin sebebi bu olabilir!

Sıcak hava veya egzersiz gibi bariz nedenler varsa aşırı terlemenin zararlı olduğu kabul edilmez. Bu durumlarda, vücudunuz sadece doğal termoregülasyon sürecini gerçekleştirir. Fakat fiziksel bir efor harcamadığınız halde günlük hayatta şiddetli terleme sorunu ile karşı karşıya kalıyorsanız bu durum çeşitli sağlık sorunlarının işareti olabilir.

Giriş Tarihi: 03.07.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 12:20 ABONE OL PAYLAŞ

Terlemek, aslında bedeninizin doğal ısısını korumanın sağlayan önemli bir mekanizma olsa da duruma göre aşırı terleme sorunu birçok kişiyi rahatsız ediyor. Fakat bu sorun çözümsüz değil. Bu terlemeye sebep olan faktörleri ortadan kaldırarak günlük yaşamınıza daha rahat devam edebilirsiniz. İşte aşırı terlemeye neden olan o sorunlar… FOKAL HİPERHİDROZ Fokal hiperhidroz, genellikle ellerin avuç içleri, ayak tabanları, koltuk altları ve yüz gibi belirli vücut bölgelerinin sürekli terlemesi ile karakterizedir. Her insan bu bölgelerde terleme yaşasa da net bir sebep olmadan sık sık terleme durumu endişe verici hale gelebilir. Fokal hiperhidrozun doğası belirsizdir. Araştırmalar, bununla mücadele eden insanların ter bezlerinde veya ter miktarında hiçbir değişiklik olmadığını gösterdi. Bu durumun, gerekli olmadığında ter reaksiyonuna neden olan sinir sisteminin genetik işlev bozukluğunun bir sonucu olması gerektiği öne sürüldü. Tıbbi tedavi, elektriksel stimülasyon, ilaçlar, botoks enjeksiyonları veya ameliyatı içerir.

HAMİLELİK Hamilelik, aşırı terlemenin bir başka gizli nedenidir.Aslında bu tamamen normal bir durumdur, çünkü vücut ısınız yükselir ve vücudunuzda daha fazla kan dolaşımı olur. Bu da sizi normalden daha sıcak hissettirir. Artan metabolizma ve hormon değişiklikleri, aşırı terlemenin diğer nedenleri arasındadır. HİPERAKTİF TİROİD Hiperaktif tiroid, tiroid bezinizin "aşırı aktif" çalıştığı ve olması gerekenden daha fazla metabolik hormon tiroksin (T4) ve tri-iyodotironin (T3) ürettiği anlamına gelir. Bu kimyasallar, sistemlerinizin doğru hızda çalışmasını sağlamaktan sorumludur. Bunların çoğuyla metabolizmanız hızlanır ve bu da aşırı terlemeye, düzensiz kalp atışına, hızlı kilo kaybına ve titremelere neden olabilir. BESLENME Belirli yiyecekleri tüketmek, termojenik etkisi nedeniyle sonunda sizi terletebilir. Özellikle bazı yiyeceklerin sindiriminiz üzerinde daha güçlü bir etkisi vardır. Aşırı terleme konusunda endişelenmeye başlamadan önce baharatlı yiyecekler, kafein veya alkolü çok fazla tüketmediğinizden emin olmanız gerekir. Örneğin; köri, beyninizi vücut ısınızın yükseldiğini düşünmeye ikna eden kapsaisin adlı bir kimyasal içerir. Kafein ve alkol ayrıca sinir sisteminizi uyarır ve kan basıncınızı artırır. TEDAVİ SÜRECİ İnsanların sadece %1'i, bazı ilaçların yan etkisi olarak aşırı terleme yaşasa da birçok hayatının bir döneminde bu yan etkiyle karşılaşabilir. Uluslararası Hiperhidroz Derneği'ne göre ağrı kesiciler, antibiyotikler, hormonlar ve nöropsikiyatrik ilaçlar, sizi terleten en yaygın ilaçlar arasındadır.