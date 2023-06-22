Günde 10 dakika ayırmanız yeter! Göbek yağlarını ortadan kaldıracak o alışkanlık

Uzmanlar, belinizde ve kalçanızdaki yağ oranının kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet geliştirme riskinin de o kadar yüksek olduğuna dair uyarıda bulunuyor. İnce bir bel ise; sadece sağlığınızı geri vermekle kalmıyor, aynı zamanda kendinize dair özgüveninizi de artırabiliyor. İşte sadece 10 dakika ile muhteşem bir karna sahip olmanın yöntemi…

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Ulusal Spor Hekimliği Akademisi'ne (NASM) göre, bu klasik bileşik hareket birden çok kas grubunu çalıştırır. Bunlar, alt vücudunuzu güçlendirmek ve göbek yağının yakılmasına yardımcı olmak için kalça kaslarını, hamstringleri ve baldırları çalıştırır.

Ağırlık kullanarak çalışabileceğiniz bu egzersiz sırasında; çömelme hareketi esnasında göğsünüzü yukarıda tutun, küçük ayak başparmağı, topuk yeri kavrayan ve sırtınız düz olacak şekilde durun. Omurganızın bükülmesine izin vermeden olabildiğince aşağıya inin. Sekiz ila 12 tekrar yaparken sizi zorlayan bir ağırlık kullanarak iki veya üç set gerçekleştirin.