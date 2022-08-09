Günde sadece birkaç dakikanızı ayırmanız yeter! Ömrü uzatan mucize egzersiz belirlendi

Araştırmalar, haftada 150 dakikalık fiziksel aktivite yapmanın oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, çoğu insan için hareket etmenin en kolay yolunun, araba kullanmak yerine basit bir yürüyüşü bile tercih etmenin oldukça etkili olduğunu belirtiyor. Örneğin; günlük aktiviteleri günlük yaşamın bir parçası haline gelir. Ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi bir şekilde spor ve egzersiz gibi aktivitelere katılma oranı sizi daha sağlıklı hale getirecektir.

Uzmanlar, son zamanlarda "mükemmel vücut" algısı nedeniyle sosyal medyada görülen zorlayıcı spor rutinlerinin birçok insanı, spor yapmaktan uzaklaştırdığını belirtiyor. Fakat, haftada 150 dakika yürümek gibi oldukça basit bir rutin bile yaşam beklentisini yükseltebiliyor.

Sağlığınıza fayda sağlayacak olan herhangi bir aktivite türü, kalp atış hızını artıracak, daha hızlı nefes alacak ve daha sıcak hissedecek kadar hızlı hareket ettirmesi gerekir. Bu hareket seviyesine ise "orta yoğunlukta aktivite" adı veriliyor. Orta yoğunlukta çalışırken, hala konuşabiliyorken şarkı söyleyemiyor olmanız gerekir.

"BESLENME SİSTEMİNE DİKKAT!"

Uzun ömürlü olmanın bir diğer kriteri ise beslenme sistemindeki yapmanız gereken birkaç değişiklik. Vitaminler, mineraller sağlıklı kalmak için hayata öneme sahip. Fakat günümüzdeki "fast food" kültürü, işlenmiş gıdalara olan yatkınlığımız nedeniyle bu seviyeleri doğru noktada tutmak oldukça zor hale geliyor.