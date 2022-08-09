Günde sadece birkaç dakikanızı ayırmanız yeter! Ömrü uzatan mucize egzersiz belirlendi

Uzmanlar, son zamanlarda "mükemmel vücut" algısı nedeniyle sosyal medyada görülen zorlayıcı spor rutinlerinin birçok insanı, spor yapmaktan uzaklaştırdığını belirtiyor. Fakat, haftada 150 dakika yürümek gibi oldukça basit bir rutin bile yaşam beklentisini yükseltebiliyor.
Araştırmalar, haftada 150 dakikalık fiziksel aktivite yapmanın oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, çoğu insan için hareket etmenin en kolay yolunun, araba kullanmak yerine basit bir yürüyüşü bile tercih etmenin oldukça etkili olduğunu belirtiyor. Örneğin; günlük aktiviteleri günlük yaşamın bir parçası haline gelir. Ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi bir şekilde spor ve egzersiz gibi aktivitelere katılma oranı sizi daha sağlıklı hale getirecektir.
Sağlığınıza fayda sağlayacak olan herhangi bir aktivite türü, kalp atış hızını artıracak, daha hızlı nefes alacak ve daha sıcak hissedecek kadar hızlı hareket ettirmesi gerekir. Bu hareket seviyesine ise "orta yoğunlukta aktivite" adı veriliyor. Orta yoğunlukta çalışırken, hala konuşabiliyorken şarkı söyleyemiyor olmanız gerekir.
"BESLENME SİSTEMİNE DİKKAT!"
Uzun ömürlü olmanın bir diğer kriteri ise beslenme sistemindeki yapmanız gereken birkaç değişiklik. Vitaminler, mineraller sağlıklı kalmak için hayata öneme sahip. Fakat günümüzdeki "fast food" kültürü, işlenmiş gıdalara olan yatkınlığımız nedeniyle bu seviyeleri doğru noktada tutmak oldukça zor hale geliyor.
A'dan E'ye kadar olan vitaminler, kalsiyum ve demir en önemli vitamin ve minerallerin sadece bir kısmıdır ve multivitaminleri alarak her birinin faydalarından yararlanabilirsiniz.
A vitamini, bağışıklık sisteminizin hastalık ve enfeksiyona karşı savunma yeteneğini korur. D vitamini, kemiklerinizi zayıflatan bir hastalık olan osteomalazi gibi durumları önlemek için kemiklerinizin ve kaslarınızın sağlıklı kalmasını sağlar. Ayrıca vücudunuzdaki kalsiyum seviyesini de düzenler.
Kalsiyum kemiklerin oluşmasına, dişlerin sağlıklı kalmasına, kalp atışı dahil kas kasılmalarının düzenlenmesine ve kanın normal pıhtılaşmasına yardımcı olur.
Doktor kontrolünde multivitamin almak hayatınızda yapabileceğiniz kolay bir değişikliktir ve sabah rutininize yalnızca 15 saniye ekler, ancak yaşam beklentinizi 15 saniyeden çok daha uzun süre uzatabilir.
Omega-3 yağ asitleri, kalbinizi sağlıklı tutarak yaşam beklentinizi iyileştirmeye de yardımcı olabilir. Bunun için haftada en az iki porsiyon balık yemeye çalışın ya da diyetiniz balığın alımınızı uygun bir seviyede tutmasına izin vermiyorsa, doktor kontrolünde omega-3 takviyesi alabilirsiniz. Özellikle somon, sardalya ve diğer yağlı balıklar bol miktarda omega-3 yağ asidi içerir ve çoğu yağlı balık da D vitamini bakımından yüksektir.