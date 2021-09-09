Muhteşem vücudun sırrı: Egzersinize eklemeniz gereken tek bir aşama

Medicine & Science in Sports & Exercise dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, aslında Henry Cavill'in ağırlık kaldırma konusundaki inançlarını destekliyor. Avustralya'daki uzmanlar tarafından yürütülen araştırmaya göre, kaldırabileceğiniz çok çeşitli yük miktarları var, ancak yalnızca bir tür yük kaldırma aslında yalnızca kaslarınızın boyutunu büyütmekle değil, aynı zamanda gücünüzü önemli ölçüde artırır.

EVET, KUVVET ANTRENMANI YAPMALISIN

Kardiyo egzersizinin (koşma, bisiklete binme, tempolu yürüyüş vb.) gezegendeki en popüler egzersiz şekli olmaya devam ettiği bir gerçektir. Bazı istatistiklere göre, tüm egzersiz yapanların kabaca %60'ı hiç kuvvet antrenmanı yapmıyor, bu da aerobik egzersiz yapmayanların neredeyse iki katı. Şimdi, en iyi doktorlara, eğitmenlere ve diğer egzersiz uzmanlarına inanıyorsanız, bunun değişmesi gerekiyor - ve özellikle yaşlanıyorsanız.

Kuvvet antrenmanı, yağ yakmanıza ve kilonuzu yönetmenize, denge ve koordinasyonunuzu geliştirmenize, uyumanıza, kas kütlenizi geliştirmenize ve evet, hatta özgüveninizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Özellikle yaşlandıkça ağırlık kaldırmak çok önemlidir.

Medicine & Science in Sports & Exercise dergisinde yayınlanan bir araştırma, ağırlık kaldıran kadınların, yapmayanlara göre kalp hastalığına yakalanma riskinin %17 daha az olduğu sonucuna varmıştır. Aynı bilimsel dergide yayınlanan bir başka çalışma, haftada bir saatten az ağırlık kaldırmanın kalp krizi veya felç riskini %40 ila %70 oranında azaltabildiğini bildiriyor.

Sağlık koçu ve The Belly Burn Plan'ın yazarı Traci D. Mitchell, "Hem erkekler hem de kadınlar için son derece faydalı olabilir," dedi. "Güç antrenmanı sadece kas kütlesini artırmakla kalmaz, bu da metabolizmayı hızlandırır, aynı zamanda vücudun doğal kolajen üretimini de artırır. Eklem sağlığını korumak için optimal kolajen seviyelerine sahip olmamız çok önemlidir. 18 yaşına kadar yüksek seviyelerde üretilir. 25 civarında düşer, sonra 40'tan sonra ."

Ağırlık odasını vurmanın önemine hala ikna olmadıysanız, Amerikan Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmanın, yaşlı bir yetişkinin daha fazla kas kütlesine sahip olduğu sonucuna vardığını bilin (yine, kas kütlesi kuvvet antrenmanı yoluyla kazanılır), daha az kas kütlesi vardır. muhtemelen bu kişi erken ölecektir.

DAHA AĞIR AĞIRLIKLARI KALDIRMANIN FAYDALARI

Medicine & Science in Sports & Exercise'da yayınlanan yeni çalışma, 700'den fazla sağlıklı yetişkin ve kaldırdıkları ağırlık miktarları hakkında bilgi içeren 28 çalışmayı analiz etti. Çalışmanın sonunda, farklı ağırlık türlerinin hepsinin kaslarınızın boyutunu artırabildiğini buldular (kayıtlara göre buna "hipertrofi" deniyor), ancak yalnızca daha yüksek veya orta düzeyde yük kaldıran insanlar güçlerini önemli ölçüde artırıyor.

"Bu, daha hafif yüklerin kaslarınızı 'büyütebileceği' anlamına geliyor, ancak Egzersiz Tıbbı Araştırma Enstitüsü'nden baş araştırmacı Pedro Lopez, M.Sc., Ph.D.(c)'ye göre, onları daha güçlü yapacak olan daha ağır ağırlıklar.

NEDEN BU ŞEKİLDE İŞLİYOR?

Lopez'e , daha hafif ağırlıklar yerine daha ağır ağırlıklar kaldırdığınızda, kaldırmayı tamamlamak için daha fazla kas lifi kullanmaya zorlanıyorsunuz. Runner's World, "Bu, daha fazla güce katkıda bulunacak şekilde kasların içindeki ve arasındaki koordinasyonu geliştirir" diye yazdı.

BUNU NASIL UYGULAMAYA ALMALISINIZ?

Asistan eğitmenimiz Tim Liu, C.S.C.S., insanların haftada 2 veya 3 gün ağırlık kaldırmasını tavsiye ediyor - Lopez de aynı fikirde. Yeterince ağır kaldırdığınızı bilmeye gelince, bir sette 8 ila 12 tekrar yapabilmeniz ve kendinizi yorgun hissetmeniz gerektiğini söylüyor. Tek seferde 12'den fazlasını yapabiliyorsanız ve yorgun değilseniz, yeterince ağır kaldırmıyorsunuz demektir.