Salon sporlarına başlamadan önce check-up uyarısı

Spor yapmanın önemine değinen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Spor yapmak, sağlıklı olarak kilo almayı sağlar, vücudun Ph seviyesi dengeler, romatizma, kanser gibi hastalıkların önüne geçer, ruh halinin iyileşmesine sebep olur, endorfin salgılamasına sebep olur. Bu anlamda 21. yüzyılda özellikle modernite ve hızlı yaşam döngüsünün artmasıyla spor günümüzde daha önemli bir hale gelmiştir" dedi.

SALON SPORLARINA İLGİ ARTIYOR

Yaz aylarında ilkbahar da açık havada spor yapmak daha sağlıklı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Fakat kış aylarında havanın soğumasıyla birlikte salon sporlarına ilgi gün ve gün artmaktadır. Özellikle covid-19 pandemisinin devam ettiği günümüzde salon sporlarına dikkatle bakmakta fayda var. Bu anlamda salon sporlarına başlamadan önce hem kardiyolojik açıdan, hem de ortopedik açıdan vücudunuzu check-up'tan geçirmenizi tavsiye ediyorum" diye konuştu.