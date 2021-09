Spor yaparken bu kısmı unutmayın! Daha uzun ömrün sırrı bu egzersizde

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, her yıl 36 milyon yaşlı yetişkin düşüyor. Yaşlı yetişkinlerde düşmeler, kalça kırıklarına ve travmatik beyin yaralanmalarına, kişinin sağlığını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilecek yaralanmalara neden olabilir. Aslında, her yıl 30.000 yaşlı yetişkin düşme nedeniyle ölmektedir.

ALT VÜCUT EGZERSİZLERİNİN ÖNEMİ

Tek taraflı alt vücut egzersizleri, bir seferde alt vücudunuzun bir tarafını çalıştırır. Holland, bu hareketlerin çok fazla denge ve koordinasyon gerektirdiğini ve ayaklarınızın üzerinde sabit durmanızı sağlamak için bacak kaslarını güçlendirdiğini söylüyor.

Holland, her seferinde bir taraf çalışarak, bu tür bir eğitimin ayrıca alt vücuttaki kas dengesizliklerini ve zayıflığı tespit etmenize ve düzeltmenize yardımcı olabileceğini belirtiyor. Tek taraflı alt vücut egzersizleri denge gibi bu tür sorunları ortaya çıkarır ve daha hedefe yönelik eğitim ile bunları çözmenize yardımcı olur.

Holland, "Tek taraflı alt vücut egzersizleri günlük yaşam aktivitelerinizi gerçekleştirme yeteneğinizi önemli ölçüde artırabilir" diyor. Bacaklarınızı ve denge becerilerinizi güçlendirerek, kayma ve düşme olasılığınız azalır.

Artık neden önemli olduklarını bildiğinize göre, işte evde deneyebileceğiniz birkaç tek taraflı alt vücut egzersizi. Her hareket için Holland, her bacakta iki ila üç set 10 ila 15 tekrar tamamlamayı hedeflediğini söylüyor. Optimum sonuçlar için her egzersizi haftada iki ila üç kez ardışık olmayan günlerde yapın.