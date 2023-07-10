Sporu yaptığınız yere dikkat! Bu mekanda egzersiz onlarca kilo verdiriyor...

Araştırmalar, antrenmanı dış ortamda yapmanın yalnızca bedeniniz için değil, sağlık, mutluluk, motivasyon ve zinde bir yaşam için faydalarının oldukça önemli olduğunu ortaya koydu. Özellikle bahar ve yaz aylarında yapılan bu spor, oldukça etkili sonuçlar almanızı sağlayabiliyor.
"Yeşil egzersiz" de denilebilen, doğada yapılan sporların nörolojik etkilerini göz önünde bulunduran bir çalışma, yeşillikler arasında yapılan kısa bir yürüyüşün bile hafıza ve konsantrasyon üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koydu.
Yeşil egzersizin nörolojik çalışmasına öncülük eden Victoria Üniversitesi'nde nörobilim doktora adayı Katherine Boere, "bu fikri yürüyüş toplantılarıyla başladığını" belirtti. Boere ve sinirbilimci meslektaşları, hareketin ne kadar enerji verici olabileceğinin farkında olarak, sık sık yürüdüklerini ve birlikte konuştuklarını anlattı.
Bu süreçte Boere, ormanlık alanda yaptıkları yürüyüşlerin daha verimli olduğunu düşünerek bir araştırma yaptı ve içeride veya dışarıda yürümenin genel olarak beyin kan akışını artırdığını ve insanların zihinlerini temizlediğini gösterdi. Ancak geçmiş çalışmaların çoğunda yürüyüşler 30 dakika veya daha fazla sürerken, Boere'nin toplantıları 15 dakika, bunun yarısı kadardı.
Yeni çalışma için, Boere ve meslektaşları 30 üniversite öğrencisini bir araya getirdiler, çalışma hafızalarını ve odaklanma yeteneklerini test ettiler ve alternatif günlerde, bilişsel tekrarlamadan önce bir binanın içinde veya dışarıda, yapraklarla kaplı yollarda yaklaşık 15 dakika yürümelerini sağladılar.
Çoğu öğrenci yapılan deneyler sonucunda, dışarıdaki yürüyüşte, iç mekanlara göre yaptıkları yürüyüşlerde çok daha öndeydi. Boere, öğrencilerin daha iyi konsantre olduklarını ve daha hızlı yanıt verdiklerini, sonuçların doğanın zihinlerimizi nasıl etkilediğine dair bilimsel fikirlerle uyumlu olduğunu söyledi. Yaygın olarak kabul edilen bir teoriye göre, Boere, doğal dünya aramızdaki en gergin olanı bile gevşemeye teşvik ettiğini, her endişeyle ilgili içsel derin düşünme saldırısını yavaşlatıyor ve dönüp duran beyinlerimizi susturduğunu belirtti.
Boere, bu sürecin, yürüyüşe çıkmanın beyine artan kan ve oksijen akışı gibi düşünme üzerindeki beklenen fizyolojik etkilerinin yanı sıra gerçekleştiğini belirtti.
Etkiler, diğer araştırmaların gösterdiği gibi konsantrasyondaki kısa süreli iyileştirmelerin ötesine geçerek motivasyonu artırmaya ve egzersizi daha az göz korkutucu olduğuna dair bir algı da oluşturduğunu gösteriyor. Çin'den geçen yıl yayınlanan bir çalışmaya göre; bazı günlerde bir parkta veya spor salonunda yürümeye başlayan obezitesi olan genç, hareketsiz insanlar, dışarıda yürüdüklerinde önemli ölçüde daha az stres hissettiklerini ve egzersizden daha fazla zevk aldıklarını bildirdiler.
Aynı şey, araştırmacılara çoğunlukla yürüyerek nerede egzersiz yaptıklarını söyleyen ve ardından bir hafta boyunca aktivite izleyicileri takan yaşlı erkekler ve kadınlar üzerinde yapılan önceki bir çalışmada da geçerliydi. Gönüllü olarak dışarı çıkanlar, içeri egzersiz yapanlara göre hafta boyunca yaklaşık 30 dakika daha fazla egzersiz yaptı.
Egzersiz yorucu olsa bile, çevre muhteşem olduğunda tarif edilemeyecek kadar kolay ve keyifli bir spor deneyimi yaşama ihtimali daha yüksek olduğu görülüyor. Örneğin; Innsbruck'ta 2017'de yapılan bir araştırmada , bir grup sağlıklı ve şanslı gönüllü, şehrin yukarısındaki dağlarda üç saat boyunca ağır adımlarla inip çıkarak yürüyüş yapmayı kabul etti.
Ayrı bir günde, yürüyüşün eğimini taklit etmek için ayarlanmış spor salonu koşu bantları üzerindeki çabayı tekrarladılar. Nabız monitörleri, açık hava yürüyüşünün koşu bandında yürüyüş yapmaktan daha fazla efor gerektirdiğini nesnel olarak kanıtladı.
Yürüyüşçülerin kalp atışları dağın yamacında yükselmiş ve yüksek kalmaya devam etmişti, ancak araştırmacılara yokuş yukarı çıkmanın kendilerini spor salonunda yürüyüş yapmaktan daha az yorucu hissettirdiğini ve kendilerini daha mutlu hissettirdiğini söylediler.