Sporu yaptığınız yere dikkat! Bu mekanda egzersiz onlarca kilo verdiriyor...

Araştırmalar, antrenmanı dış ortamda yapmanın yalnızca bedeniniz için değil, sağlık, mutluluk, motivasyon ve zinde bir yaşam için faydalarının oldukça önemli olduğunu ortaya koydu. Özellikle bahar ve yaz aylarında yapılan bu spor, oldukça etkili sonuçlar almanızı sağlayabiliyor.

"Yeşil egzersiz" de denilebilen, doğada yapılan sporların nörolojik etkilerini göz önünde bulunduran bir çalışma, yeşillikler arasında yapılan kısa bir yürüyüşün bile hafıza ve konsantrasyon üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koydu.

Yeşil egzersizin nörolojik çalışmasına öncülük eden Victoria Üniversitesi'nde nörobilim doktora adayı Katherine Boere, "bu fikri yürüyüş toplantılarıyla başladığını" belirtti. Boere ve sinirbilimci meslektaşları, hareketin ne kadar enerji verici olabileceğinin farkında olarak, sık sık yürüdüklerini ve birlikte konuştuklarını anlattı.