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27 Mayıs 2022
Kız
Ecrin
Erkek
Başaran
Abbas
Arslan. Abbas b. Abdülmuttalib; peygamberimizin amcası ve Abbasi hanedanının atasıdır. Aynı zamanda Hz. Ali'ye işaret eder.
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Abdullah
Allah'ın kulu
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Abidin
İbadet edenler kulluk yapanlar.
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Acun
Dünya, varlık.
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Adem
Dinî inanışlara göre dünya üzerindeki ilk insan
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Adil
Adalet sahibi, doğruluktan şaşmayan kimse.
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Adin
Cennet.
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Adnan
Cennette ölümsüzlüğe ermiş olan kimse.
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Affan
Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.
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Agah
Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.
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Ahi
Arkadaş, dost, cömert, yiğit.
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Ahmet
1. Allah'a şükreden. 2. Övülmeye layık, övülen.
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Akabey
Varlıklı kimse, ağa ve bey
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Akay
Parlak ay, aydınlık, ışık ay, dolunay adam, erkek, kuzey Türklerinde erkek çocuklarından büyüğe verilen ad, ağa
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Akın
Düşman ülkelerine yapılan saldırı
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Akif
Bir şeyde sebat eden. İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen.
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Aktuğ
Türk mitolojisinde iyilik tanrısı
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Ali
1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Orun bakımından en üstün.
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Alim
Bilgin, bilgili, akıllı.
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Âlişan
Şan ve şerefi yüce olan.
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Alişir
Aslan Ali
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Alp
1. Yiğit, kahraman, cesur, bahadır kimse. 2. Eski Türklerde kullanılan bir unvan.
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Alpagut
Mal mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit
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Alparslan
Korkusuz, gözüpek ve cesur
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Alpaslan
Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.
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Alpay
Yiğit, mert.
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Alper
Cesur asker, yiğit asker.
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Alperen
Hem din adamı hem komutan olan yiğit.
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Altan
Kızıl şafak, kızıl tan, altın, Tatar hanlarına verilen bir unvan
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Altay
Türk mitolojisinde dağ tanrısı
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Altemur
Demirin korlaşmış kırmızı hali.
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Amir
İmâr eden.
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Ammar
Bir yeri bakımlı hale getiren.
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Anıl
Amaç, erek, yavaş, ağır, bellek, hafıza
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Aras
Doğu Anadolu`da bir ırmak, Erzurum`a bağlı bir bucak, bulunulmuş mal
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Arat
Yürekli kişi, yüreklilik
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Arda
Asa
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Arden
Işıl ışıl olan ve parlayan, bolluk, bereket.
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Arel
Temiz ve dürüst kimse
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Aren
1. Çölde bulunan en parlak ve gösterişli kum. 2. Çöl kumu. 3. Parlak kum tanesi.
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Arhan
Temiz han, temiz yönetici, yiğit han.
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Arif
Çok anlayışlı ve sezgili kimse.
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Arkın
Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin
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Armağan
1. Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye. 2. Ödül. 3. Bağış, ihsan.
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Arslan
Mert, gürbüz, yiğit adam
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Artuk
Ünlü bir Selçuklu emiri.
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Asaf
1. Vezir. 2. Hazreti Süleyman’ın veziri.
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Asım
1. Günahtan, haramdan çekinen. 2. Namuslu, iffetli.
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Asil
Soylu, asalet sahibi
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Aşkın
Aşmış, ileri, üstün, seçkin.
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Ata
Baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.
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Atakan
Hükümdar ata, soylu.
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Atalay
Tanınmış, ünlü.
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Atilla
Eski Hun hükümdarının adı. Güçlü, kahraman, cesur ve mert adam.
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Atlas
1. Üstü ipekten, altı pamuktan kumaş. 2. Büyük harita. 3. Köse, tüysüz.
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Avni
Yardım eden, yardımı seven kimse. Fatih Sultan Mehmet'in şiirde kullandığı mahlas.
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Avşar
İşi hemen yapan.
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Ayaz
1. Duru ve sakin havada çıkan kuru soğuk. 2. Açık, bulutsuz hava. 3. Aydınlık, ışık. 4. Mehtap.
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Aybars
Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, (Hun İmparatoru Attila`nın amcasının adı)
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Ayberk
Ay yüzlü, yüzü ay kadar güzel olan
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Aydın
Okumuş, bilgili, kültürlü, ufku açık kimse. Ayrıca bir ilimiz.
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Aykan
Kanı parlak ve canlı.
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Aykut
Armağan, mükafat, ödül.
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Aytaç
Bir topluluk karşısında güzel konuşarak bir düşünceyi anlatmada, bir duyguyu aşılamada usta olan kimse, hatip.
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Aytek
Ay gibi, ayın güzelliğinde.
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Aytekin
Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.
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Aytunç
Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam
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Ayvaz
Koca, eş.
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Aziz
1. Ermiş, eren. 2. Sevgide üstün tutulan.
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Babacan
Cana yakın, güvenilir, anlayışlı.
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Baha
Değer, kıymet, zariflik, üstünlük.
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Bahadır
Yiğit, batur. Savaşlarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren kimse.
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Balaban
1.Yüce, ulu. 2.Çocuk ya da yavru.
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Balamir
Ünlü bir Türk kağanı.
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Baran
Direnci kıran güç, ulu, yüksek.
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Barbaros
Kızıl sakal. Büyük Türk denizcisi.
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Barış
Kötülükten, kavgalardan, savaşlardan uzak durma, kurtulma. Uyum, birlik, bütünlük içinde olma.
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Barlas
İyi savaşan, savaşçı yiğit.
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Bartu
Eski Türk hanlarından birinin adı
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Başaran
Yapacağı işte başarıya ulaşan, işi gereken biçimde bitiren, ereğine ulaşan
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Batı
Güneş'in battığı yön
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Batıhan
Batının sultanı, hanı
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Batu
Güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön
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Batuhan
1.Üstün gelen, gücü yeten, galip gelen hükümdar. 2.Batu Han, yani Moğol hükümdarı, Altın Orda Devleti kurucusu
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Batur
Alp, yiğit, yürekli, bahadır
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Baturalp
Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi
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Baybars
Kaplan gibi yiğit.Türk Memluk İmparatorluğu`nun dördüncü sultanının adı
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Bayezid
Mümin, İman sahibi.
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Bedir
Dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.
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Behlül
Çok gülen, hayır sahibi, cömert.
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Behnan
İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.
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Bekir
Sabah erken kalkan.
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Berat
1. Osmanlı'da imtiyaz gösteren belge. 2. Resmi belge, imtiyaz nişanı.
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Berk
1.Sert, sağlam, katı 2.Yıldırım
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Berkan
Parıldayış, şakıma
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Berkay
Güçlü ve ay gibi
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Berke
Kılıç, kamçı, savaş aleti
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Berker
Güçlü, sağlam erkek
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Berkin
Güçlü, sağlam.
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Berksan
Adı, sanı sağlam bilinen
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Berktan
Tanyeri gibi güzel ve güçlü
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Besim
Güler yüzlü erkek.
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Beytullah
Allah'ın Evi, Kabe, Mescid-i Haram
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Bilal
Su gibi ıslatan, ıslaklık ya da ıslatış
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Bilge
1.Bilgi dağarcığı ile yücelmiş kimse. 2.Göktürk hakanı
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Bilgehan
Bilgili ve hükümdar kişi. Çok bilgili devlet başkanı, bilge devlet başkanı
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Birkan
Aynı kandan, aynı soydan olan
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Boğaçhan
Efsaneleşmiş Türk kahramanı. Dede Korkut öykülerinde adı geçen yiğit
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Bora
Yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar
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Boran
Rüzgar, şimsek ve gökgürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı
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Buğra
Erkek deve. İlk İslam devletlerini kuran Türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad
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Bulut
Havadaki su buharının yükselip yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları birikintisi
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Burak
Peygamber Efendimiz'in Miraç'ta bindiği atın ismi
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Burhan
Bir şeyi ispat etme aracı, kanıt. Berraklaştırmak, açıklığa kavuşturmak; delil getirmek.
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Bülent
Yüksek, yüce, uzun.
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Cafer
Çay, dere, küçük akarsu
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Can
İnsanın kendi varlığı, yaşam, birey kişi, ruh, güç kuvvet
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Canberk
Sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam
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Candaş
Dost, yoldaş
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Caner
Can dostu.
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Cantekin
Biricik can, can şehzade
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Celal
Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
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Celasun
Kahraman, cesur. Genç, sağlıklı, yiğit kimse
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Celil
Büyük, ulu.
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Cem
1. Toplama, derleme. 2. Hükümdar, sultan. 3. Hem Büyük İskender'in hem de Hz. Süleyman'ın lakabı.
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Cemal
Yüz, yüzü güzel olan kimse.
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Cemre
Ateş, kor. Suda, havada, toprakta oluştuğuna inanılan sıcaklık
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Cengiz
Sert ve haşin tabiatlı, kolay yumuşamayan
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Cengizhan
Moğol İmparatorluğunu kuran hükümdar
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Cenk
Savaşmak. Kısa süreli savaş
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Cenker
Savaşçı.
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Cevahir
Cevher, mücevher, değerli süs taşı
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Cevat
Çok cömert, eli açık, çok ihsan eden.
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Ceyhun
Orta Asya'da bir ırmak
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Cihangir
Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.
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Cihat
İslam için düşmanla savaşma.
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Cüneyt
Asker, savaşçı.
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Çağan
Bayram, şenlik, mutlu gün
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Çağatay
Küçük tay, çocuk gibi sevimli
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Çağdaş
Bu çağda yaşayan, çağa uygun
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Çağın
Yıldırım, şimşek
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Çağlar
Çağıldayarak akan su, şelale
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Çağrı
Davet, doğan, çakır kuşu
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Çetin
1. İnatçı, azimli. 2. Sert ve işlenmesi zor.
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Çınar
1. Boyu çok uzun, kalın dallı, çok uzun ömürlü bir ağaç türü. 2. Dayanak, destek, güç alınan kimse.
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Dağhan
Oğuz Han’ın oğlu. Eski Türk inanışına göre doğa tanrılarından biri.
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Dağtekin
Dağlara hükmeden, dağ prensi.
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Danişmend
Akıl danışılan kişi. Bir Selçuklu komutanı.
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Davut
Şairliği ve güzel sesiyle tanınmış hükümdar ve peygamber
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Değer
Üstün nitelik, yararlı nitelikleri olan, bir şeyin önemini belirten ölçü, eder, karşılık
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Deha
Dahi, zekaca çok üstün olan
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Demir
Kolay işlenen, dayanıklı bir maden
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Demiralp
Demir gibi sağlam yiğit
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Deniz
Yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan çok geniş ve tuzlu su
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Denizhan
Ünlü Oğuz Kağan Destanı'na göre, Oğuz Han'ın altı çocuğundan en küçüğü.
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Deren
Tırmık da denilen bir tarım aracı; ekini biçip toplayan, derleyen
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Derman
İlaç, çare, güç, kuvvet
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Devran
Talih, kader, dünya, zaman
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Dilaver
Yiğit, yürekli
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Dilhan
İçten, samimi söylenen
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Dilmaç
Tercüman
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Dinç
Sağlık durumu iyi, güçlü, gücü yerinde, canlı
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Dinçalp
Güçlü yiğit
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Dinçer
Güçlü er, güçlü kimse
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Doğa
Kendiliğinden var olan, kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat
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Doğan
Küçük kuşlarla beslenen, ava alıştırılarak kuş avında kullanılan, akdoğan, çakırdoğan, aladoğan gibi türleri olan bir kuş, şahin
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Doğan
Atılgan ve yiğit
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Doğanalp
Şahin ve yiğit kimse
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Doğu
Güneşin doğduğu yön
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Doğukan
Doğulu, doğu soyundan
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Doğuş
Doğma, varolma, yaradılış
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Dolunay
Yuvarlaklaşmış ay. Ayın son hali. Ayrıca ayın on dördü gibi çok güzel kimse.
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Doruk
Dağın en yüksek noktası, tepe, zirve.
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Duha
Kur’an-ı Kerim’de 93. surenin ismi, kuşluk vakti.
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Duran
Ölmeyen, yaşayan, kalan, gitmeyen, devinmeyen
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Durmuş
Uzun ömürlü olması istenen çocuk
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Durualp
Temiz ve yiğit kimse
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Durutekin
Temiz ve biricik, pırıl pırıl ve bir tane olan kimse, temiz şehzade
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Ebrar
İyilik seven, hayır seven, özü sözü bir kişi.
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Ebren
Kainat
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Ebubekir
İlk halife olan Hz. Ebubekir’in ismidir. Genç babası manasındadır.
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Ecebay
İleri gelen, saygın, zengin kimse.
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Edgüalp
İyi yiğit.
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Edip
Edepli, terbiyeli. Edebiyatla uğraşan kişi.
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Edis
Yüce, yüksek
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Ediz
Değerli kimse - Yüksek yer
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Efdal
En değerli en yüksek.
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Efe
Ege yiğidi, ağabey
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Efecan
Afacan, hareketli, ele avuca sığmaz anlamlarını taşır.
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Efehan
Yiğitlerin başı.
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Efekan
Yiğit bir soydan gelen.
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Eflah
Feraha kavuşan, kurtulan.
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Egehan
Engin denizlerin hükümdarı
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Egemen
Sözünü geçiren, hükmeden kişi.
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Egemen
Bağımlı olmayan
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Ekin
Olgunlaşmış tahıl.
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Ekinç
Kültür
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Ekrem
Pek cömert, iyiliksever manasındadır.
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Emin
Güvenilir, kararlı.
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Emir
Buyruk.
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Emrah
Eski Türkçedeki Amrak kelimesinden gelmektedir. Anlamı sevimli, sevgili şeklindedir.
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Emre
Aşık, tutkun
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Emrullah
Allah’ ın emri manasındadır.
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Ender
Çok az, çok seyrek, az bulunan.
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Enes
Soylu Arap atı, küheylan manasındadır.
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Engin
Uçsuz bucaksız, açık deniz
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Enis
Arkadaş, dost
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Ensar
Koruyup gözeten, yardımcı olan.
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Enver
En ışıklı, en parlak, nurlu güzel kişidir.
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Eralp
Yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi.
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Eralp
Yiğit
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Eraslan
Aslan gibi korkusuz ve güçlü olan kişidir.
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Eray
Güzel yüzlü yiğit
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Erbatur
Yiğit, kahraman er.
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Erberk
Cesur ve şimşek gibi hızlı.
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Ercüment
Saygın, onurlu
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Erdal
Genç, dinç kimse. Taze fidan dalı.
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Erdem
Ahlak ve etik değerleri ifade eden kavram
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Erdenay
Türk mitolojisinde Tanrıların insanlara bildirmek istedikleri kararları ileten ruh
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Erdi
Amacına ulaşan
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Erdil
Vakarlı, oturup kalkmayı bilen
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Erdinç
Güçlü, kuvvetli kimse
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Erdoğan
Doğuştan yiğit olan kişi
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Eren
Sezgisi yüksek ve yiğit kişi
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Erenalp
Sezgisi yüksek ve yiğit kişi
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Erenay
Deneyimli
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Ergin
Yetişkin, olgun
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Ergun
Yumuşak huylu kişi
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Ergül
Türk ve Moğol mitolojisinde hayır dua. Yeni açan gül.
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Ergüz
İlkbahar
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Erhan
Yiğit han, er han
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Erinç
Ulaşılan dilek
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Erkan
Yiğit
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Erke
Enerji - Türk mitolojisinde baştan çıkarıcı tanrıça
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Erkin
Özgür
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Erkunt
Güçlü erkek
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Erkut
Kut sahibi erkek
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Erman
Yiğit
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Erol
“Yiğit ol!” anlamında
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Ersel
Yiğitlikle ilgili olan, ünlü, yiğit
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Ersin
Yiğit
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Ersungur
Yiğit ve doğan gibi yırtıcı
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Erşan
Yiğitliğiyle tanınmış
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Erşen
Şen, yiğit, şen erkek
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Ertan
Sabahın ilk saatleri
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Ertay
Yiğit tay
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Ertek
Yiğit, ve tek er
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Erten
Şafak vakti
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Ertuğ
Savaşçı
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Ertuğrul
Dürüst ve güçlü kişi
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Ertunç
Tunç gibi sağlam
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Ertunga
Erkek kaplan, Uygur yazıtlarında adı geçen kişi, alpertunga olarak da bilinir
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Ertürk
Yiğit Türk, erkek Türk
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Esat
Çok uğurlu ve mutlu
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Eser
Yel, sert esen yel. Emek harcanarak ortaya konulan şey.
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Esrigün
Fırtına
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Eşref
Çok şerefli, muhterem
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Evren
Kainat, varlığın tamamı
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Evrim
Biyolojik ve zamansal değişim
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Eymen
Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu
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Eyüp
Sabırın simgesi olmuş bir peygamber
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Fadıl
Erdemli, üstün, parlak
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Fahir
Şanlı, şerefli, onurlu, övülecek kimse manasındadır.
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