Erkek İsimleri

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  • Erkek İsimleri

  • Kız İsimleri

Günün İsmi
27 Mayıs 2022
Kız Ecrin
Erkek Başaran
  • Abbas
    Arslan. Abbas b. Abdülmuttalib; peygamberimizin amcası ve Abbasi hanedanının atasıdır. Aynı zamanda Hz. Ali'ye işaret eder.
  • Abdullah
    Allah'ın kulu
  • Abidin
    İbadet edenler kulluk yapanlar.
  • Acun
    Dünya, varlık.
  • Adem
    Dinî inanışlara göre dünya üzerindeki ilk insan
  • Adil
    Adalet sahibi, doğruluktan şaşmayan kimse.
  • Adin
    Cennet.
  • Adnan
    Cennette ölümsüzlüğe ermiş olan kimse.
  • Affan
    Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.
  • Agah
    Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.
  • Ahi
    Arkadaş, dost, cömert, yiğit.
  • Ahmet
    1. Allah'a şükreden. 2. Övülmeye layık, övülen.
  • Akabey
    Varlıklı kimse, ağa ve bey
  • Akay
    Parlak ay, aydınlık, ışık ay, dolunay adam, erkek, kuzey Türklerinde erkek çocuklarından büyüğe verilen ad, ağa
  • Akın
    Düşman ülkelerine yapılan saldırı
  • Akif
    Bir şeyde sebat eden. İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen.
  • Aktuğ
    Türk mitolojisinde iyilik tanrısı
  • Ali
    1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Orun bakımından en üstün.
  • Alim
    Bilgin, bilgili, akıllı.
  • Âlişan
    Şan ve şerefi yüce olan.
  • Alişir
    Aslan Ali
  • Alp
    1. Yiğit, kahraman, cesur, bahadır kimse. 2. Eski Türklerde kullanılan bir unvan.
  • Alpagut
    Mal mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit
  • Alparslan
    Korkusuz, gözüpek ve cesur
  • Alpaslan
    Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.
  • Alpay
    Yiğit, mert.
  • Alper
    Cesur asker, yiğit asker.
  • Alperen
    Hem din adamı hem komutan olan yiğit.
  • Altan
    Kızıl şafak, kızıl tan, altın, Tatar hanlarına verilen bir unvan
  • Altay
    Türk mitolojisinde dağ tanrısı
  • Altemur
    Demirin korlaşmış kırmızı hali.
  • Amir
    İmâr eden.
  • Ammar
    Bir yeri bakımlı hale getiren.
  • Anıl
    Amaç, erek, yavaş, ağır, bellek, hafıza
  • Aras
    Doğu Anadolu`da bir ırmak, Erzurum`a bağlı bir bucak, bulunulmuş mal
  • Arat
    Yürekli kişi, yüreklilik
  • Arda
    Asa
  • Arden
    Işıl ışıl olan ve parlayan, bolluk, bereket.
  • Arel
    Temiz ve dürüst kimse
  • Aren
    1. Çölde bulunan en parlak ve gösterişli kum. 2. Çöl kumu. 3. Parlak kum tanesi.
  • Arhan
    Temiz han, temiz yönetici, yiğit han.
  • Arif
    Çok anlayışlı ve sezgili kimse.
  • Arkın
    Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin
  • Armağan
    1. Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye. 2. Ödül. 3. Bağış, ihsan.
  • Arslan
    Mert, gürbüz, yiğit adam
  • Artuk
    Ünlü bir Selçuklu emiri.
  • Asaf
    1. Vezir. 2. Hazreti Süleyman’ın veziri.
  • Asım
    1. Günahtan, haramdan çekinen. 2. Namuslu, iffetli.
  • Asil
    Soylu, asalet sahibi
  • Aşkın
    Aşmış, ileri, üstün, seçkin.
  • Ata
    Baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.
  • Atakan
    Hükümdar ata, soylu.
  • Atalay
    Tanınmış, ünlü.
  • Atilla
    Eski Hun hükümdarının adı. Güçlü, kahraman, cesur ve mert adam.
  • Atlas
    1. Üstü ipekten, altı pamuktan kumaş. 2. Büyük harita. 3. Köse, tüysüz.
  • Avni
    Yardım eden, yardımı seven kimse. Fatih Sultan Mehmet'in şiirde kullandığı mahlas.
  • Avşar
    İşi hemen yapan.
  • Ayaz
    1. Duru ve sakin havada çıkan kuru soğuk. 2. Açık, bulutsuz hava. 3. Aydınlık, ışık. 4. Mehtap.
  • Aybars
    Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, (Hun İmparatoru Attila`nın amcasının adı)
  • Ayberk
    Ay yüzlü, yüzü ay kadar güzel olan
  • Aydın
    Okumuş, bilgili, kültürlü, ufku açık kimse. Ayrıca bir ilimiz.
  • Aykan
    Kanı parlak ve canlı.
  • Aykut
    Armağan, mükafat, ödül.
  • Aytaç
    Bir topluluk karşısında güzel konuşarak bir düşünceyi anlatmada, bir duyguyu aşılamada usta olan kimse, hatip.
  • Aytek
    Ay gibi, ayın güzelliğinde.
  • Aytekin
    Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.
  • Aytunç
    Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam
  • Ayvaz
    Koca, eş.
  • Aziz
    1. Ermiş, eren. 2. Sevgide üstün tutulan.
  • Babacan
    Cana yakın, güvenilir, anlayışlı.
  • Baha
    Değer, kıymet, zariflik, üstünlük.
  • Bahadır
    Yiğit, batur. Savaşlarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren kimse.
  • Balaban
    1.Yüce, ulu. 2.Çocuk ya da yavru.
  • Balamir
    Ünlü bir Türk kağanı.
  • Baran
    Direnci kıran güç, ulu, yüksek.
  • Barbaros
    Kızıl sakal. Büyük Türk denizcisi.
  • Barış
    Kötülükten, kavgalardan, savaşlardan uzak durma, kurtulma. Uyum, birlik, bütünlük içinde olma.
  • Barlas
    İyi savaşan, savaşçı yiğit.
  • Bartu
    Eski Türk hanlarından birinin adı
  • Başaran
    Yapacağı işte başarıya ulaşan, işi gereken biçimde bitiren, ereğine ulaşan
  • Batı
    Güneş'in battığı yön
  • Batıhan
    Batının sultanı, hanı
  • Batu
    Güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön
  • Batuhan
    1.Üstün gelen, gücü yeten, galip gelen hükümdar. 2.Batu Han, yani Moğol hükümdarı, Altın Orda Devleti kurucusu
  • Batur
    Alp, yiğit, yürekli, bahadır
  • Baturalp
    Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi
  • Baybars
    Kaplan gibi yiğit.Türk Memluk İmparatorluğu`nun dördüncü sultanının adı
  • Bayezid
    Mümin, İman sahibi.
  • Bedir
    Dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.
  • Behlül
    Çok gülen, hayır sahibi, cömert.
  • Behnan
    İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.
  • Bekir
    Sabah erken kalkan.
  • Berat
    1. Osmanlı'da imtiyaz gösteren belge. 2. Resmi belge, imtiyaz nişanı.
  • Berk
    1.Sert, sağlam, katı 2.Yıldırım
  • Berkan
    Parıldayış, şakıma
  • Berkay
    Güçlü ve ay gibi
  • Berke
    Kılıç, kamçı, savaş aleti
  • Berker
    Güçlü, sağlam erkek
  • Berkin
    Güçlü, sağlam.
  • Berksan
    Adı, sanı sağlam bilinen
  • Berktan
    Tanyeri gibi güzel ve güçlü
  • Besim
    Güler yüzlü erkek.
  • Beytullah
    Allah'ın Evi, Kabe, Mescid-i Haram
  • Bilal
    Su gibi ıslatan, ıslaklık ya da ıslatış
  • Bilge
    1.Bilgi dağarcığı ile yücelmiş kimse. 2.Göktürk hakanı
  • Bilgehan
    Bilgili ve hükümdar kişi. Çok bilgili devlet başkanı, bilge devlet başkanı
  • Birkan
    Aynı kandan, aynı soydan olan
  • Boğaçhan
    Efsaneleşmiş Türk kahramanı. Dede Korkut öykülerinde adı geçen yiğit
  • Bora
    Yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar
  • Boran
    Rüzgar, şimsek ve gökgürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı
  • Buğra
    Erkek deve. İlk İslam devletlerini kuran Türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad
  • Bulut
    Havadaki su buharının yükselip yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları birikintisi
  • Burak
    Peygamber Efendimiz'in Miraç'ta bindiği atın ismi
  • Burhan
    Bir şeyi ispat etme aracı, kanıt. Berraklaştırmak, açıklığa kavuşturmak; delil getirmek.
  • Bülent
    Yüksek, yüce, uzun.
  • Cafer
    Çay, dere, küçük akarsu
  • Can
    İnsanın kendi varlığı, yaşam, birey kişi, ruh, güç kuvvet
  • Canberk
    Sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam
  • Candaş
    Dost, yoldaş
  • Caner
    Can dostu.
  • Cantekin
    Biricik can, can şehzade
  • Celal
    Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
  • Celasun
    Kahraman, cesur. Genç, sağlıklı, yiğit kimse
  • Celil
    Büyük, ulu.
  • Cem
    1. Toplama, derleme. 2. Hükümdar, sultan. 3. Hem Büyük İskender'in hem de Hz. Süleyman'ın lakabı.
  • Cemal
    Yüz, yüzü güzel olan kimse.
  • Cemre
    Ateş, kor. Suda, havada, toprakta oluştuğuna inanılan sıcaklık
  • Cengiz
    Sert ve haşin tabiatlı, kolay yumuşamayan
  • Cengizhan
    Moğol İmparatorluğunu kuran hükümdar
  • Cenk
    Savaşmak. Kısa süreli savaş
  • Cenker
    Savaşçı.
  • Cevahir
    Cevher, mücevher, değerli süs taşı
  • Cevat
    Çok cömert, eli açık, çok ihsan eden.
  • Ceyhun
    Orta Asya'da bir ırmak
  • Cihangir
    Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.
  • Cihat
    İslam için düşmanla savaşma.
  • Cüneyt
    Asker, savaşçı.
  • Çağan
    Bayram, şenlik, mutlu gün
  • Çağatay
    Küçük tay, çocuk gibi sevimli
  • Çağdaş
    Bu çağda yaşayan, çağa uygun
  • Çağın
    Yıldırım, şimşek
  • Çağlar
    Çağıldayarak akan su, şelale
  • Çağrı
    Davet, doğan, çakır kuşu
  • Çetin
    1. İnatçı, azimli. 2. Sert ve işlenmesi zor.
  • Çınar
    1. Boyu çok uzun, kalın dallı, çok uzun ömürlü bir ağaç türü. 2. Dayanak, destek, güç alınan kimse.
  • Dağhan
    Oğuz Han’ın oğlu. Eski Türk inanışına göre doğa tanrılarından biri.
  • Dağtekin
    Dağlara hükmeden, dağ prensi.
  • Danişmend
    Akıl danışılan kişi. Bir Selçuklu komutanı.
  • Davut
    Şairliği ve güzel sesiyle tanınmış hükümdar ve peygamber
  • Değer
    Üstün nitelik, yararlı nitelikleri olan, bir şeyin önemini belirten ölçü, eder, karşılık
  • Deha
    Dahi, zekaca çok üstün olan
  • Demir
    Kolay işlenen, dayanıklı bir maden
  • Demiralp
    Demir gibi sağlam yiğit
  • Deniz
    Yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan çok geniş ve tuzlu su
  • Denizhan
    Ünlü Oğuz Kağan Destanı'na göre, Oğuz Han'ın altı çocuğundan en küçüğü.
  • Deren
    Tırmık da denilen bir tarım aracı; ekini biçip toplayan, derleyen
  • Derman
    İlaç, çare, güç, kuvvet
  • Devran
    Talih, kader, dünya, zaman
  • Dilaver
    Yiğit, yürekli
  • Dilhan
    İçten, samimi söylenen
  • Dilmaç
    Tercüman
  • Dinç
    Sağlık durumu iyi, güçlü, gücü yerinde, canlı
  • Dinçalp
    Güçlü yiğit
  • Dinçer
    Güçlü er, güçlü kimse
  • Doğa
    Kendiliğinden var olan, kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat
  • Doğan
    Küçük kuşlarla beslenen, ava alıştırılarak kuş avında kullanılan, akdoğan, çakırdoğan, aladoğan gibi türleri olan bir kuş, şahin
  • Doğan
    Atılgan ve yiğit
  • Doğanalp
    Şahin ve yiğit kimse
  • Doğu
    Güneşin doğduğu yön
  • Doğukan
    Doğulu, doğu soyundan
  • Doğuş
    Doğma, varolma, yaradılış
  • Dolunay
    Yuvarlaklaşmış ay. Ayın son hali. Ayrıca ayın on dördü gibi çok güzel kimse.
  • Doruk
    Dağın en yüksek noktası, tepe, zirve.
  • Duha
    Kur’an-ı Kerim’de 93. surenin ismi, kuşluk vakti.
  • Duran
    Ölmeyen, yaşayan, kalan, gitmeyen, devinmeyen
  • Durmuş
    Uzun ömürlü olması istenen çocuk
  • Durualp
    Temiz ve yiğit kimse
  • Durutekin
    Temiz ve biricik, pırıl pırıl ve bir tane olan kimse, temiz şehzade
  • Ebrar
    İyilik seven, hayır seven, özü sözü bir kişi.
  • Ebren
    Kainat
  • Ebubekir
    İlk halife olan Hz. Ebubekir’in ismidir. Genç babası manasındadır.
  • Ecebay
    İleri gelen, saygın, zengin kimse.
  • Edgüalp
    İyi yiğit.
  • Edip
    Edepli, terbiyeli. Edebiyatla uğraşan kişi.
  • Edis
    Yüce, yüksek
  • Ediz
    Değerli kimse - Yüksek yer
  • Efdal
    En değerli en yüksek.
  • Efe
    Ege yiğidi, ağabey
  • Efecan
    Afacan, hareketli, ele avuca sığmaz anlamlarını taşır.
  • Efehan
    Yiğitlerin başı.
  • Efekan
    Yiğit bir soydan gelen.
  • Eflah
    Feraha kavuşan, kurtulan.
  • Egehan
    Engin denizlerin hükümdarı
  • Egemen
    Sözünü geçiren, hükmeden kişi.
  • Egemen
    Bağımlı olmayan
  • Ekin
    Olgunlaşmış tahıl.
  • Ekinç
    Kültür
  • Ekrem
    Pek cömert, iyiliksever manasındadır.
  • Emin
    Güvenilir, kararlı.
  • Emir
    Buyruk.
  • Emrah
    Eski Türkçedeki Amrak kelimesinden gelmektedir. Anlamı sevimli, sevgili şeklindedir.
  • Emre
    Aşık, tutkun
  • Emrullah
    Allah’ ın emri manasındadır.
  • Ender
    Çok az, çok seyrek, az bulunan.
  • Enes
    Soylu Arap atı, küheylan manasındadır.
  • Engin
    Uçsuz bucaksız, açık deniz
  • Enis
    Arkadaş, dost
  • Ensar
    Koruyup gözeten, yardımcı olan.
  • Enver
    En ışıklı, en parlak, nurlu güzel kişidir.
  • Eralp
    Yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi.
  • Eralp
    Yiğit
  • Eraslan
    Aslan gibi korkusuz ve güçlü olan kişidir.
  • Eray
    Güzel yüzlü yiğit
  • Erbatur
    Yiğit, kahraman er.
  • Erberk
    Cesur ve şimşek gibi hızlı.
  • Ercüment
    Saygın, onurlu
  • Erdal
    Genç, dinç kimse. Taze fidan dalı.
  • Erdem
    Ahlak ve etik değerleri ifade eden kavram
  • Erdenay
    Türk mitolojisinde Tanrıların insanlara bildirmek istedikleri kararları ileten ruh
  • Erdi
    Amacına ulaşan
  • Erdil
    Vakarlı, oturup kalkmayı bilen
  • Erdinç
    Güçlü, kuvvetli kimse
  • Erdoğan
    Doğuştan yiğit olan kişi
  • Eren
    Sezgisi yüksek ve yiğit kişi
  • Erenalp
    Sezgisi yüksek ve yiğit kişi
  • Erenay
    Deneyimli
  • Ergin
    Yetişkin, olgun
  • Ergun
    Yumuşak huylu kişi
  • Ergül
    Türk ve Moğol mitolojisinde hayır dua. Yeni açan gül.
  • Ergüz
    İlkbahar
  • Erhan
    Yiğit han, er han
  • Erinç
    Ulaşılan dilek
  • Erkan
    Yiğit
  • Erke
    Enerji - Türk mitolojisinde baştan çıkarıcı tanrıça
  • Erkin
    Özgür
  • Erkunt
    Güçlü erkek
  • Erkut
    Kut sahibi erkek
  • Erman
    Yiğit
  • Erol
    “Yiğit ol!” anlamında
  • Ersel
    Yiğitlikle ilgili olan, ünlü, yiğit
  • Ersin
    Yiğit
  • Ersungur
    Yiğit ve doğan gibi yırtıcı
  • Erşan
    Yiğitliğiyle tanınmış
  • Erşen
    Şen, yiğit, şen erkek
  • Ertan
    Sabahın ilk saatleri
  • Ertay
    Yiğit tay
  • Ertek
    Yiğit, ve tek er
  • Erten
    Şafak vakti
  • Ertuğ
    Savaşçı
  • Ertuğrul
    Dürüst ve güçlü kişi
  • Ertunç
    Tunç gibi sağlam
  • Ertunga
    Erkek kaplan, Uygur yazıtlarında adı geçen kişi, alpertunga olarak da bilinir
  • Ertürk
    Yiğit Türk, erkek Türk
  • Esat
    Çok uğurlu ve mutlu
  • Eser
    Yel, sert esen yel. Emek harcanarak ortaya konulan şey.
  • Esrigün
    Fırtına
  • Eşref
    Çok şerefli, muhterem
  • Evren
    Kainat, varlığın tamamı
  • Evrim
    Biyolojik ve zamansal değişim
  • Eymen
    Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu
  • Eyüp
    Sabırın simgesi olmuş bir peygamber
  • Fadıl
    Erdemli, üstün, parlak
  • Fahir
    Şanlı, şerefli, onurlu, övülecek kimse manasındadır.