Erkek İsimleri

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Günün İsmi
24 Ekim 2022
Kız Ferahnaz
Erkek Baturalp
  • Abdülaziz
    Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah’ın kulu. (bkz. Aziz). Aziz Allah’ın isimlerindendir
  • Abdülhamit
    Hamd olunan Allah’ın kulu
  • Acar
    1. Becerikli. 2. Atılgan, ele avuca sığmaz. 3. Halk. 4. Yeni, taze (örfte). Acar, Sırrı: 1967 Dünya Güreş şampiyonu Türk.
  • Afşar
    1. Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri. Türkiye, Iran, Azerbaycan ve Afganistan’da dağınık olarak yaşamaktadırlar. 2. Çabuk iş gören, çevik, atılgan
  • Akad
    Doğruluğuyla, dürüstlüğüyle tanınmış kimse
  • Akay
    Beyaz ay, ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak göründüğü evre. Ak ve ay kelimelerinden birleşik isim.
  • Akgün
    Mutlu, sevinçli gün
  • Aksel
    Beyaz sel
  • Akşın
    Teni ve kılları ak renkli kimse
  • Alkan
    Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçukluların egemenliğindeki İznik’te Ebu’l-Kasım’ın donanma komutanı
  • Alkın
    1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme.
  • Alptuğ
    Yiğit cengaver, sevilen komutan, hükümdar, tuğluk.
  • Altuğ
    Al renkli tuğ, kızıl tuğ, kızıl tuğlu
  • Ardahan
    Sonra gelen, sonraki hükümdar
  • Arın
    1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepelerin yüzü.
  • Atahan
    Büyük yönetici, ata durumundaki han
  • Ateş
    Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması
  • Atıf
    . 1. Çevirme, meylettirme, imale. 2.Yükletme, birinin işi veya sözü olduğunu iddia etme
  • Atlas
    1. Üstü ipek, altı pamuk kumaş, diba. 2. Düz, havasız, tüysüz. 3. Büyük harita.
  • Aydemir
    Marangozların kullandığı kavisli bir keser çeşidi
  • Aydinç
    Cesur, aydın
  • Aygün
    Gösterişli, ay ve güneş kadar güzel anlamında.
  • Ayhan
    Ay sahibi, ay hakimi. Oğuz Kağan Destanı’na göre, Oğuz’un altı oğlundan biri
  • Aytun
    Ay ve gece, aylı gece
  • Bahri
    1. Denize ait denize mensup, denizle ilgili. 2. Denizci, levent. 3. Tüyünden kürk olan, patkada denilen, gagası kaşığa benzer bir çeşit deniz ördeği.
  • Bahtiyar
    1. Bahtlı, talihli. 2. Mesud, mutlu. Bahtiyar (Ebu Mansur) (942-978). Büveyhilerin hükümdarlarından biri.
  • Baki
    Allah’ın isimlerinden,Varlığının sonu olmayan
  • Barkın
    Yolculuk eden, yolcu gezgin
  • Batın
    Allah ın 99 isminden biri
  • Batur
    Alp, yiğit, yürekli, bahadır

ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Erkek isimleri, ebeveyn adaylarının hamileliğin ilk aylarından itibaren araştırdığı konulardandır. Bireyin doğumundan ölümüne kadar beraberinde götürdüğü isimler anlamlı, etkileyici ve güzel olmalıdır. Bu nedenle erkek bebek isimleri araştırması yaparken, güzel anlamlı, kulağa hoş gelen, Kuran’da geçen erkek isimleri arasından seçim yapmaya özen gösterilir. Ayrıca bebek isimlerinin kökeni de son derece mühimdir. Ülkemizde daha çok Arapça, Farsça ve Türkçe kökenli *erkek bebek isimleri *tercih edilir. İşte en güzel, anlamlı, modern, duyulmamış erkek bebek isimleri…
EN GÜZEL İSİM ÖNERİLERİ
Sabah.com.tr Erkek Bebek İsimleri sayfası üzerinden popüler, modern ya da duyulmamış erkek isimleri listesine ulaşabilirsiniz. A’dan Z’ye değişik erkek isimleri arasından kulağa hoş gelen, güzel anlama sahip olan, etkileyici ve anlamlı isimler sayfamızda. Buradan erkek isimleri ve anlamları, kökeni, istatistiki verileri gibi detaylara ulaşabilirsiniz. Yukarıda yer alan arama kısmından dilediğiniz erkek bebek isimlerinin anlamını ve özelliklerini sorgulamanız mümkün. Ayrıca, hoşunuza giden isimlerin yanında bulunan butonlara tıklayarak en güzel erkek bebek isimlerini sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bununla birlikte, aklınızda net bir isim yoksa “Günün İsmi” bölümünden rastgele belirlenen kız ve erkek isimlerine göz atabilirsiniz.

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