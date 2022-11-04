Erkek İsimleri

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  • Kız İsimleri

Günün İsmi
4 Kasım 2022
Kız Hikmet
Erkek Salahaddin
  • Abbas
    Arslan. Abbas b. Abdülmuttalib; peygamberimizin amcası ve Abbasi hanedanının atasıdır. Aynı zamanda Hz. Ali'ye işaret eder.
  • Abdullah
    Allah'ın kulu
  • Abdülaziz
    Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah’ın kulu. (bkz. Aziz). Aziz Allah’ın isimlerindendir
  • Abdülhamit
    Hamd olunan Allah’ın kulu
  • Abidin
    İbadet edenler kulluk yapanlar.
  • Acar
    1. Becerikli. 2. Atılgan, ele avuca sığmaz. 3. Halk. 4. Yeni, taze (örfte). Acar, Sırrı: 1967 Dünya Güreş şampiyonu Türk.
  • Acun
    Dünya, varlık.
  • Adem
    Dinî inanışlara göre dünya üzerindeki ilk insan
  • Adil
    Adalet sahibi, doğruluktan şaşmayan kimse.
  • Adin
    Cennet.
  • Adnan
    Cennette ölümsüzlüğe ermiş olan kimse.
  • Affan
    Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.
  • Afşar
    1. Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri. Türkiye, Iran, Azerbaycan ve Afganistan’da dağınık olarak yaşamaktadırlar. 2. Çabuk iş gören, çevik, atılgan
  • Agah
    Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.
  • Ahi
    Arkadaş, dost, cömert, yiğit.
  • Ahmet
    1. Allah'a şükreden. 2. Övülmeye layık, övülen.
  • Akabey
    Varlıklı kimse, ağa ve bey
  • Akad
    Doğruluğuyla, dürüstlüğüyle tanınmış kimse
  • Akay
    Beyaz ay, ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak göründüğü evre. Ak ve ay kelimelerinden birleşik isim.
  • Akay
    Parlak ay, aydınlık, ışık ay, dolunay adam, erkek, kuzey Türklerinde erkek çocuklarından büyüğe verilen ad, ağa
  • Akgün
    Mutlu, sevinçli gün
  • Akın
    Düşman ülkelerine yapılan saldırı
  • Akif
    Bir şeyde sebat eden. İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen.
  • Aksel
    Beyaz sel
  • Akşın
    Teni ve kılları ak renkli kimse
  • Aktuğ
    Türk mitolojisinde iyilik tanrısı
  • Ali
    1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Orun bakımından en üstün.
  • Alim
    Bilgin, bilgili, akıllı.
  • Âlişan
    Şan ve şerefi yüce olan.
  • Alişir
    Aslan Ali

ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Erkek isimleri, ebeveyn adaylarının hamileliğin ilk aylarından itibaren araştırdığı konulardandır. Bireyin doğumundan ölümüne kadar beraberinde götürdüğü isimler anlamlı, etkileyici ve güzel olmalıdır. Bu nedenle erkek bebek isimleri araştırması yaparken, güzel anlamlı, kulağa hoş gelen, Kuran’da geçen erkek isimleri arasından seçim yapmaya özen gösterilir. Ayrıca bebek isimlerinin kökeni de son derece mühimdir. Ülkemizde daha çok Arapça, Farsça ve Türkçe kökenli *erkek bebek isimleri *tercih edilir. İşte en güzel, anlamlı, modern, duyulmamış erkek bebek isimleri…
EN GÜZEL İSİM ÖNERİLERİ
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