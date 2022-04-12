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Başaran İsminin Anlamı

Yapacağı işte başarıya ulaşan, işi gereken biçimde bitiren, ereğine ulaşan

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Giriş Tarihi: 12.04.2022 11:03
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