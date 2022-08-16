Saç ekim uzmanı Nihat Tüney: Ünlülerin rotası Türkiye oldu

Türkiye'nin saç ekimi ve estetik alanında gösterdiği yükselişle beraber ünlü isimler rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan saç ekim uzmanı Nihat Tüney, "Türkiye'nin sağlık alanında ne kadar başarılı bir ülke olduğunu 2020 başlangıcı itibari ile hayatımıza giren covid-19 gerçeğiyle tüm dünyaya kanıtlamış oldu.

Tabi bu süreç tüm dünyadaki ünlülerin gözlerini Türkiye'ye çevirmelerini sağlıyor" dedi.

Saç ekiminin sürekli gelişip çeşitlendiğini belirten Tüney, "Doğallık, sağlıklı görünüm ve çabuk iyileşme'' önemli unsurlar arasında.

Özellikle ünlülerin bu alanda gizlilik kaygısıyla sıklıkla karşılaşıyoruz .Operasyonlar için ülkemize gelirken genellikle dikkat çekmemek için tek başlarına ve özel jetleriyle seyahat etmeyi tercih ediyorlar.

Bizlerde bu gizliliğe büyük önem göstererek hasta haklarının korunması için elimizden geleni yapmaktayız.

Bu maksatla ülkemizi tercih eden ünlüleri havaalanlarından alıp İstanbul'un en güzide otellerinde konaklama imkanı sağlayarak bu kaygıların giderilmesine yardımcı oluyoruz.

Konaklama ve tedavi süreçleri boyunca İstanbul'un tarihi ve kültürel yapısını yakından inceleme fırsatı ve aynı zamanda İstanbul'un tarihi semtleriyle bütünleşen lezzetlerini deneyimlemiş oluyorlar"

Ünlülerin estetik tercihlerine de değinen Tüney, şöyle devam etti: "İtalyan ve İspanyol erkek modeller genellikle saça çok önem verirken, Arap manken ve oyuncular saç ve sakalı aynı seviyede önemsiyor aynı ülkelerin kadınlarını ele alırsak daha çok tercihleri burun ve kaş estetiğinden yana oluyor.

AMERİKALI ÜNLÜLER HOLLYWOOD GÜLÜŞÜ İÇİN DİŞ ESTETİĞİNDE ÜLKEMİZİ TERCİH EDİYORLAR.

Avrupalı ünlüler yüz gençleştirme ve meme estetiğinde de tercihleri ülkemizden yana oluyor.

Tüm bunların yanında sporcu sağlığı olarak da ülkemiz ortopedi alanında üst düzey profesör ve cerrahi ekipmanlarıyla çok başarılı sonuçlara imza atmaktadır.

"İlandır"