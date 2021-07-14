Dünyanın en lezzetli kebapları! Yemeye doyamayacağınız 14 kebap çeşidi

Ülkenin her bölgesinde sevilerek tüketilen kebap, aslında etin nasıl tüketildiği ile ilgili olarak birbirinden farklı alternatiflere sahip hale geliyor. Kuşbaşı et, kıyma veya sebzelerle harmanlanan bu kebaplar, aynı zamanda pişirilme yöntemleri ile de birbirinden ayrılıyor. Kuyuda, taş fırında veya ızgarada pişen bu kebaplar, herkesin damak tadına uygun bir alternatifi beraberinde getiriyor. İşte ülkemizin birbirinden muhteşem kebap çeşitleri…

Bohça kebabı

Manisa'nın en çok bilinen yemeklerinden biri olan bohça kebabı, hamurun et ile doldurulması ile hazırlanıyor. Kuşbaşı et, domates, hamur ve kaşarın bir araya geldiği bu lezzet, hem görseli hem de tadı ile bölgenin en çok sevilen yemeklerinden biri oluyor.

Patlıcan Kebabı

Mutfağı ile tüm dünyanın ilgisini çeken Gaziantep, kebap konusunda da en zengin seçenekleri bir araya getiriyor. Bu alternatiflerden biri olan patlıcan kebabı, et ve patlıcanın muhteşem uyumunu bizlere sunuyor. Özellikle yaz aylarında sevilerek tüketilen bu kebap çeşidi, koyun etinin zırhta geçirilmesinin ardından baharatlarla iyice özdeşleşmiş etin tepside patlıcan ve etin sırayla dizilmesinden oluşuyor. Her aşaması özenle hazırlanan bu kebap, Gaziantep'in en özel lezzetlerinden biri olmasının yanı sıra Anadolu'nun da en çok sevilen yemeklerinden biri.

Cağ Kebabı – Erzurum

Erzurum'un Tortum ilçesinde yapılan ve kendine özgü pişirilme yöntemi, et seçimi ile oldukça ilgi çeken cağ kebabı oğlak veya kuzu etinden yapılıyor. Türk mutfağının en ilgi çekici lezzetlerinden biri olan bu kebap, önceden marine edilmiş etlerin cağ adı verilen şişlerde pişirilmesi nedeniyle bu adı alıyor.

Urfa Kebabı (Haşhaş Kebabı) – Urfa

Şehrin kendi adını alan bu kebap çeşidi, zırhta çekilmiş etin en doğru kıvamda pişirilmesi ile lezzetine kavuşuyor. Urfa kebap, Türkiye'de de en çok sevilen kebap çeşitleri arasında bulunuyor. Hemen her yerde tüketebileceğiniz bu kebabı bir de yerinde yemenizi tavsiye ediyoruz.

Çökertme Kebabı – Bodrum

Bodrum'un bu muhteşem lezzeti, patates ve etin birlikteliğinden oluşuyor. Çökertme kebabında incecik dilimlenmiş patatesler kızartıldıktan sonra tam olması gereken seviyede pişirilmiş bonfile etler yerleştiriliyor. Ardından sos olarak kullanılan sarımsaklı yoğurt ve domates sosun eklenmesiyle mükemmel bir lezzete ulaşıyor.

Tepsi Kebabı – Hatay

Lahm-ı sini adı da verilen tepsi kebabı, Antakya'nın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Hatay mutfağının zenginliği ile harmanlanan bu kebap, et ve sebzenin birlikte zırhta geçirilmesinin ardından tepsiye yerleştirilmesi ile hazırlanıyor. Etin kıyılma seviyesinin oldukça önemli olduğu bu kebap, usta ellerde bir lezzet şölenine dönüşüyor.

Testi Kebabı – Yozgat

Testi kebabı, hem pişirildiği toprak kap hem de koyun etinin yanı sıra domates, soğan ve sarımsağın doğru ısı seviyesi ile birbiri ile özdeşleşmesi sayesinde istenilen lezzete ulaşıyor. Bu kebap, bölgenin en çok sevilen yemeklerinden biri. Ayrıca farklı bir yeme pratiğine sahip olan bu yemek, testinin kırılarak servis edilmeye hazır hale getiriliyor. Üstelik bölgedeki bir inanışa göre, testiyi kıracak kişinin öncesinde dilek tutması gerekiyor.

Adana Kebap – Adana

Tüm ülkenin en çok bildiği ve ünü dünyaya yayılan Adana kebap, etinin seçimiyle diğer kebaplardan farklılaşıyor. Özellikle kendi ortamında yetişen erkek koyunlardan elde edilen et ile zırhta çekilerek yapılan bu kebap, içerisinde yalnızca kuyruk yağı ve pul biber barındırıyor.

İskender – Bursa

Bursa'nın en çok bilinen lezzetlerinden biri olan İskender kebabı, 1860'lı yıllarda ilk kez yapılmaya başlanıyor. Bu kebaptaki en önemli fark ise Uludağ kekiği ile beslenen koçların etinin kullanılması. Daha az yağlı olan bu et, kullanılan domates sos ve yoğurtla bir araya geldiğinde eşsiz bir lezzet haline geliyor.

Kuyu Kebabı – Kastamonu

Biryan olarak da bilinen kuyu kebabı, yaklaşık 1,5 metrelik derin kuyularda 3 veya 5 koyunun birlikte sığabileceği bir kuyuda pişirilmesi nedeniyle bu adı alıyor. Oldukça farklı pişirme tekniği ile dikkat çeken bu kebap, kuyunun duvarına çengeller asarak pişiriliyor. Yaklaşık iki saat boyunca pişen bu lezzet, piştikten sonra parçalanır ve servis edilir.

Tandır Kebabı – Akşehir/Konya

Tarihinin Selçuklular'a dayandığı düşünülen Konya'nın tandır kebabı, etin taş fırında pişirilmesi ile elde ediliyor. Tırnaklı pide üzerinde servis edilen etler, etin ve pidenin mükemmel uyumu ile bir araya geliyor. Yanında közlenmiş olarak servis edilen domates, soğan ve biber de lezzetini bir kat daha artırıyor.

Tokat Kebabı – Tokat

Taze kuzu eti, patlıcan ve kuyruk yağının bir araya geldiği bu lezzet, domates, yeşil biber, patates ve sarımsak, soğanla birlikte et ve sebzelerin bir harmonisini oluşturuyor. Odun ateşinde yapılan bu kebap, özel fırınlarda pişiriliyor.

Büryan Kebabı – Siirt

Arapça'da Perive olarak da bahsedilen bu kebap, kuyuda pişirilmesi nedeniyle oldukça farklı bir kebap çeşidi. Siirt ve Bitlis'te oldukça sevilen büryan kebabı, kuyu kebabının bir çeşidi olarak biliniyor. 2, 2.5 saat boyunca kuyuda pişirilen bu kebap, tuzlandıktan sonra taş fırında ısıtılarak servis ediliyor.

Oruk Kebabı – Kilis

İnce bulgur ve soğanla bir araya gelen kıyma, yağlı kuzu etinden tercih ediliyor. Sıcak suda bekletilen bulgur ve kıymanın bir araya getirildikten sonra baharatlar da eklenerek ızgarada arkalı ve önlü olarak pişiriliyor. Tırnaklı pidenin ufak ufak bölünmesinden sonra servis edilen oruk kebabı bölgenin en çok sevilen lezzetlerinden biri.