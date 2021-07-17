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Fırında kavurmalı türlü

Tek başına yendiğinde bile şahane bir lezzet sunan kavurmayı bu sefer sebzelerle birlikte fırına verdik. Lokum gibi kavurmanın damak çatlatan tadı sebzelere pek yakıştı. Tarifimizi denemek isteyenler için detayları aktarıyoruz, buyursunlar...

Giriş Tarihi: 17.07.2021 11:12
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FIRINDA KAVURMALI TÜRLÜ
MALZEMELER

İkişer adet kabak, patlıcan ve havuç
Yarım kg sarı, kırmızı ve sivri biber
8 adet kiraz domates
5 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
300-400 gram kavurma
Yarım tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kabak, patlıcan ve havuçları iyice yıkayıp kabuklarını soymadan halka doğrayın. Biberleri de irice kesin. Kiraz domatesleri ortadan ikiye bölün. Domates dışında kalan sebzeleri geniş bir fırın tepsisine alın. Üzerine ayçiçeği yağı ve tuz ekleyip harmanlayın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, ara sıra karıştırarak pişirin. Fırından almadan 10 dakika önce domatesleri ve irice ufalanmış kavurmayı ilave edip pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip sıcak olarak servis yapın.

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