Fıstıklı kebap tarifi

MALZEMELER

300 gram yağsız kuzu eti

300 gram kuzu boşluğu, tuz

150 gram iri çekilmiş antepfıstığı

Patates püresi için: 4 adet patates

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı ılık süt

2-3 çorba kaşığı iri dövülmüş antepfıstığı

Tuz, karabiber

Servis için: Domates ve biber

YAPILIŞI

Etleri kasabınızda bıçakla kıyma haline getirtin. Bıçak kıymasını geniş bir kaba alıp üzerine antepfıstığı ve tuz ekleyip yoğurun. Harçtan parçalar alıp, yuvarlak köfteler hazırlayın ve şişlere geçirin. Çok az yağladığınız döküm tavada önlü arkalı pişirin. Püre için soyduğunuz patatesleri tuzlu suda haşlayın. Sudan alıp ezin. Tereyağını bir tencereye alıp üzerine ezilmiş patates ekleyin ve birkaç dakika kavurun. Azar azar ve karıştırarak sütü ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Servis kabına alıp üzerine antepfıstığı serpin. Domatesi ve biberleri arzunuza göre doğrayın ve çok az yağladığınız döküm tavada pişirin. Fıstıklı kebabı patetes püresi, domates ve biber eşliğinde servis yapın.