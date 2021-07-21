Kıymalı bulgurlu kırmızı biber dolması tarifi

1 kg orta boy kırmızı biber

300 gram kıymA

1 su bardağı bulgur

1 Türk kahvesi fincanı pirinç

1 adet büyük boy soğan

Yarım demet kıyılmış dereotu

1 çorba kaşığı salça

8-10 adet kurutulmuş domates

2 su bardağı sıcak su

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI



Kırmızı biberlerin üst kısımlarını kapak şeklinde çıkarıp içlerini temizleyin. Bulgur ve pirinci yıkayıp süzün. Kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine bulgur, pirinç, ince kıyılmış soğan, dereotu, salça, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız harcı biberlerin içine doldurun. Ağızlarını kurutulmuş domatesle kapatın ve tencereye yerleştirin. Sıcak suyu üzerine gezdirin. Küçük parçalar halinde kestiğiniz tereyağını tencereye katın. 1 çay kaşığı tuz serpin. 20-25 dakika pişirip servis yapın.