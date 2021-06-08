Tıpkı ünlü markaların burgeri gibi: Evde hamburger nasıl yapılır?

Eşsiz tada ulaşmak için hamburger köftesi için doğru adımları izleyerek lezzet dolu dakikalar yaşayabilirsiniz. İşte o tarif.

MALZEMELER

Köftesi İçin:

500 gram yağlı kıyma

1 tane yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı hardal

1 soğan rendesi

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Diğer Malzemeler:

Hamburger Ekmeği

Marul

Domates

Kornişon Turşu

Soğan

Cheddar Peyniri (isteğe bağlı)

Ketçap ve mayonez (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Köfte malzemelerinin hepsi bir kapta karıştırıldıktan sonra doğru kıvam alması için iyice yoğrulur.

Kıymanın orta yağlı olması, en iyi kıvamı ve pişirme sonucunu almanızı sağlar. Bunun için kasaptan orta yağlı ve kalın çekilmiş daha döş kıyma alabilirsiniz.

Kıyma iyice yoğrulduktan sonra her biri 150 gram olacak şekilde bölünür ve hamburger ekmeğinden çok az daha büyük olacak şekilde şekil verilir. Etin piştiğinde küçülmesi nedeniyle tam boyutları sağlayabilirsiniz bu şekilde.

Döküm bir ızgara tavasında en iyi sonucu alabilirsiniz. Tavaya çok az yağ sürdükten ısınmasını bekleyin ve ardından köfteleri arkalı önlü şekilde pişirin. Köftenin her yüzü ortalama 4 veya 5 dakika içerisinde pişecektir.

Köfteler pişerken hamburger malzemelerini doğrayın.

Hamburger ekmeğinin alt bölümüne bir yaprak marul yerleştirdikten sonra köfteyi üzerine koyabilirsiniz.

İsteğe göre köftenin üzerine ekleyeceğiniz cheddar peyniri ile birlikte turşu ve domatesi de üzerine koyun.

Soğanları ise köfteleri pişirdiğiniz döküm tavada köftenin yağı ile karamelize ederek lezzetini üst bir noktaya taşıyabilirsiniz.

İstediğiniz sosları da kullandıktan sonra hamburgerinizin üst ekmeğini kapatabilir ve servise hazır hale getirebilirsiniz.

KALORİ: 1 orta boy hamburger 313 kalori