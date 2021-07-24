Roza Galeri Roz Aile Çocuklar kaşınıyor anneler çözüm arıyor

Çocuklar kaşınıyor anneler çözüm arıyor

İstanbul sivrisineklerin istilasına uğradı. Bu sineklerden en çok da çocuklar nasibini aldı. Ebeveynler ise çocukları için doğal çözümler arıyorlar. İşte size sinek kovucu ve kaşıntı giderici doğal yöntemler....

Giriş Tarihi: 24.07.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 10:08
Çocuklar kaşınıyor anneler çözüm arıyor

Bayramda sohbetler dönüp dolaşıp aynı konuya geliyordu, İstanbul'daki sinek sorununa. Herkes birbirine vücudundaki sinek ısırıklarını göstererek, kaşıntıya nasıl çare bulduklarını anlatıyorlardı. Ama en çaresizi annelerdi. Minik yavrularını gece uyutmayan sinek ısırıklarına, bebeklerine zarar vermeyecek şekilde nasıl çare buluruz diye fikir alışverişi yapıyor, deneyimlerini paylaşıyorlardı. Benim de bu konuda önerilerim oldu tabii ama hemen uzman birkaç kişiyi arayıp en doğal önerileri onlardan aldım. Şimdi tüm anneler de okusun diye aşağıda paylaşıyorum. İlk aşama sineklerin eve girmemesini sağlamak. Bunun için birçok doğal çiçek ve yağdan faydalanabilirsiniz. Hatta çocuğunuzun cildine de gönül rahatlığı ile sürebilecekleriniz mevcut.
Peki nedir onlar?

Çocuklar kaşınıyor anneler çözüm arıyor

PENCERE ÖNÜNDEN EKSİK ETMEYİN
Fesleğen sinekleri evinize ve bahçenize sokmayacak bitkilerden biri. Camınızın önüne fesleğen çiçekleri yerleştirebilirsiniz.
Kokusu da çok güzeldir ama sinekler bu kokuyu sevmezler ve asla o pencereden içeri girmezler.
Yapraklarını da çay demler şekilde hazırlayıp bir şişeye koyarak, sprey şeklinde sineklere sıkabilirsiniz.

Çocuklar kaşınıyor anneler çözüm arıyor

LAVANTA YAĞI MUCİZESİ
Sineklerin nefret ettiği bir değer koku da lavantadır. Bahçenizde, balkonunuzda lavanta yetiştirebilir ya da evinizde bir vazoya koyarak sinekleri ortamdan uzaklaştırabilirsiniz.
Hatta lavanta demetlerini ceketinin cebine koyarak gezenleri de görebilirsiniz. Onlar sinek ve birçok böceği kendilerinden nasıl uzak tutacaklarını bilenler... Çocuğunuzun odasına ya da cebine de lavanta koyarak onu koruyabilirsiniz.

Çocuklar kaşınıyor anneler çözüm arıyor

BADEM YAĞI SPREYİ
Badem yağı ile hazırlayacağınız bir şişe sprey hem sizi hem de çocuklarınızın gece rahat uyumasını sağlayacaktır.
Bir şişeye 10 damla badem yağı ile 20 damla fesleğen yağını damlatın ve karıştırın. Bu yağı bebeklerinizin cildine sürerek onları sineklerden koruyabilirsiniz. Ayrıca cildi de besleyen, yumuşatan özelliği vardır.

SON DAKİKA SON DAKİKA