Çocuklar kaşınıyor anneler çözüm arıyor

İstanbul sivrisineklerin istilasına uğradı. Bu sineklerden en çok da çocuklar nasibini aldı. Ebeveynler ise çocukları için doğal çözümler arıyorlar. İşte size sinek kovucu ve kaşıntı giderici doğal yöntemler....

Bayramda sohbetler dönüp dolaşıp aynı konuya geliyordu, İstanbul'daki sinek sorununa. Herkes birbirine vücudundaki sinek ısırıklarını göstererek, kaşıntıya nasıl çare bulduklarını anlatıyorlardı. Ama en çaresizi annelerdi. Minik yavrularını gece uyutmayan sinek ısırıklarına, bebeklerine zarar vermeyecek şekilde nasıl çare buluruz diye fikir alışverişi yapıyor, deneyimlerini paylaşıyorlardı. Benim de bu konuda önerilerim oldu tabii ama hemen uzman birkaç kişiyi arayıp en doğal önerileri onlardan aldım. Şimdi tüm anneler de okusun diye aşağıda paylaşıyorum. İlk aşama sineklerin eve girmemesini sağlamak. Bunun için birçok doğal çiçek ve yağdan faydalanabilirsiniz. Hatta çocuğunuzun cildine de gönül rahatlığı ile sürebilecekleriniz mevcut.

Peki nedir onlar?

PENCERE ÖNÜNDEN EKSİK ETMEYİN

Fesleğen sinekleri evinize ve bahçenize sokmayacak bitkilerden biri. Camınızın önüne fesleğen çiçekleri yerleştirebilirsiniz.

Kokusu da çok güzeldir ama sinekler bu kokuyu sevmezler ve asla o pencereden içeri girmezler.

Yapraklarını da çay demler şekilde hazırlayıp bir şişeye koyarak, sprey şeklinde sineklere sıkabilirsiniz.

LAVANTA YAĞI MUCİZESİ

Sineklerin nefret ettiği bir değer koku da lavantadır. Bahçenizde, balkonunuzda lavanta yetiştirebilir ya da evinizde bir vazoya koyarak sinekleri ortamdan uzaklaştırabilirsiniz.

Hatta lavanta demetlerini ceketinin cebine koyarak gezenleri de görebilirsiniz. Onlar sinek ve birçok böceği kendilerinden nasıl uzak tutacaklarını bilenler... Çocuğunuzun odasına ya da cebine de lavanta koyarak onu koruyabilirsiniz.