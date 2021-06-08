Saçlar neden erken yaşta beyazlar?

Özellikle ilerleyen yaşlarda karşılaşılan beyaz saç durumu, birçok insanda erken yaşlarda ortaya çıkmaya başlıyor. Erkenden ortaya çıkan bu beyazlaşma sorununu engellemek için birçok yöntem deneyebilirsiniz. İşte bu duruma sebep olan birkaç neden…

B12 EKSİKLİĞİNİZ OLABİLİR

Uzmanlara göre, erken beyazlayan saçların en yaygın neden B12 vitamini eksikliğidir. Ayrıca saçların incelmesine ve dökülmesine de neden olabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için diyetinize yumurta, sığır eti, ton balığı ve somon gibi yiyecekleri dahil edebilirsiniz.