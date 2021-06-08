Saçlar neden erken yaşta beyazlar?

Saçları, erken yaşta beyazlayan nadir kişilerden olduğunuzu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Erken saç beyazlaması, yaygın bir sorundur ve rahatsız edici olsa da altta yatan bir durumun işareti de olabilir. Fakat bu nedenleri tespit ederek uzun yıllar boyunca kendi saç renginizi kullanabilirsiniz.
Özellikle ilerleyen yaşlarda karşılaşılan beyaz saç durumu, birçok insanda erken yaşlarda ortaya çıkmaya başlıyor. Erkenden ortaya çıkan bu beyazlaşma sorununu engellemek için birçok yöntem deneyebilirsiniz. İşte bu duruma sebep olan birkaç neden…
B12 EKSİKLİĞİNİZ OLABİLİR
Uzmanlara göre, erken beyazlayan saçların en yaygın neden B12 vitamini eksikliğidir. Ayrıca saçların incelmesine ve dökülmesine de neden olabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için diyetinize yumurta, sığır eti, ton balığı ve somon gibi yiyecekleri dahil edebilirsiniz.
BİR TİROİD SORUNUNUZ OLABİLİR
Araştırmalara göre, tiroid sorunları doğrudan saç sorunlarını tetikleyebilir. Erken beyazlayan, kırılan veya dökülen saçlarınızın sorumlusu tiroid sorunlarınız olabilir. Tiroidlerinizdeki fonksiyon bozukluğunu kontrol ettirdikten sonra uygun tedavi ile saçlarınızın beyazlamasını engelleyebilirsiniz.
SAĞLIKLI GIDALARDAN ÇOK SAĞLIKSIZ GIDALAR TÜKETMEK
Sağlıklı bir diyet uygulamamak, erken beyazlayan saçlara neden olabilir. Konuyla ilgili yapılan çeşitli çalışmalar, ferritin, kalsiyum, D-3 vitamini, bakır, çinko ve demirin saçınızı sağlıklı tutabildiğini ancak bunların eksikliğinin erken beyazlayan saçlara neden olabilir.
YÜKSEK STRES SEVİYESİ
Uzmanlar, erken beyazlayan saçları yüksek stres seviyesi ile ilişkilendirdi. Stresli olmak, saçınızın yenilenmesinden sorumlu olan kök hücreleri etkiler ve doğru zamandan önce beyazlaşmaya neden olur.