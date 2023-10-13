2023’ün son güneş tutulması o burçların adeta içinden geçecek! Terazi, aslan, yengeç... demir zırhınızı giyin! Ateş Çemberi geliyor!

Bu bir kararsızlık dönemi olacak ve yıldızların siz isteseniz de istemeseniz de gelip hayatınızı sarsmayı sabırsızlıkla beklediğini söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda bir değişim, yeniden keşif ve doğuş dönemi de olacak. Değişim biraz korkutucu olabilir (gerçi siz uyum sağlayabilen Teraziler için öyle değil), ama evren bunu yalnızca sizin iyiliğiniz için yapıyor! Ve eğer hala gerginseniz, evrenin dengelerini lehinize çevirmek için biraz rahatlama medidasyonları yapabilrsiniz.