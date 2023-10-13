2023’ün son güneş tutulması o burçların adeta içinden geçecek! Terazi, aslan, yengeç... demir zırhınızı giyin! Ateş Çemberi geliyor!

Güneş tutulmaları, kaçındığımız veya ihmal ettiğimiz ancak yaşamlarımızda ilerlemek için ele almamız gereken şeyleri ortaya çıkarma gücüne sahiptir. Zorlayıcı ve rahatsız edici olsalar da, büyüme ve kendini keşfetme için paha biçilmez fırsatlar sunuyorlar. Elbette astrolojiyle ilgileniyorsanız, tutulmanın astrolojik açıdan büyük önem taşıdığını bilirsiniz. Bu ay normal yeniay ritüellerinden kaçınılmalıdır çünkü bu normal bir yeniay değil. Peki Güneş tutulmasının burçlara etkisi nedir? İşte, Oğlak, Kova, Balık ve diğer burçlar için Güneş tutulması etkileri...