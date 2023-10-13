Roza Galeri Roza Astroloji 2023'ün son güneş tutulması o burçların adeta içinden geçecek! Terazi, aslan, yengeç... demir zırhınızı giyin! Ateş Çemberi geliyor!

2023'ün son güneş tutulması o burçların adeta içinden geçecek! Terazi, aslan, yengeç... demir zırhınızı giyin! Ateş Çemberi geliyor!

Güneş tutulmaları, kaçındığımız veya ihmal ettiğimiz ancak yaşamlarımızda ilerlemek için ele almamız gereken şeyleri ortaya çıkarma gücüne sahiptir. Zorlayıcı ve rahatsız edici olsalar da, büyüme ve kendini keşfetme için paha biçilmez fırsatlar sunuyorlar. Elbette astrolojiyle ilgileniyorsanız, tutulmanın astrolojik açıdan büyük önem taşıdığını bilirsiniz. Bu ay normal yeniay ritüellerinden kaçınılmalıdır çünkü bu normal bir yeniay değil. Peki Güneş tutulmasının burçlara etkisi nedir? İşte, Oğlak, Kova, Balık ve diğer burçlar için Güneş tutulması etkileri...

Giriş Tarihi: 13.10.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 14:16
2023’ün son güneş tutulması o burçların adeta içinden geçecek! Terazi, aslan, yengeç... demir zırhınızı giyin! Ateş Çemberi geliyor!

Ay, güneşin ışığını tam olarak örtmediği için bu tutulma kaotik, huzursuz bir enerji açığa çıkaracak ve berrak kuvarsınızın bunu emmesi gerektiğini düşünmüyoruz. Burcunuz ne olursa olsun, tutulma duygusal olarak biraz sallantılı hissetmenize ve en yakınınızdakilere karşı kapalı hissetmenize neden olabilir.

2023’ün son güneş tutulması o burçların adeta içinden geçecek! Terazi, aslan, yengeç... demir zırhınızı giyin! Ateş Çemberi geliyor!

Bu bir kararsızlık dönemi olacak ve yıldızların siz isteseniz de istemeseniz de gelip hayatınızı sarsmayı sabırsızlıkla beklediğini söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda bir değişim, yeniden keşif ve doğuş dönemi de olacak. Değişim biraz korkutucu olabilir (gerçi siz uyum sağlayabilen Teraziler için öyle değil), ama evren bunu yalnızca sizin iyiliğiniz için yapıyor! Ve eğer hala gerginseniz, evrenin dengelerini lehinize çevirmek için biraz rahatlama medidasyonları yapabilrsiniz.

2023’ün son güneş tutulması o burçların adeta içinden geçecek! Terazi, aslan, yengeç... demir zırhınızı giyin! Ateş Çemberi geliyor!

Yine de bu tutulma döngülerinin karmik kaderimizi şekillendirmede ve ruhsal gelişimimizi kolaylaştırmada önemli bir rol oynadığını akılda tutmak önemlidir. Tutulma dönemlerinde karşılaşılan herhangi bir aksaklık, gecikme veya hayal kırıklığı, sonuçta bizi daha yüksek amacımıza ve daha büyük iyiliğe hizalamamıza hizmet eder.

14 EKİM YILIN SON GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ

2023’ün son güneş tutulması o burçların adeta içinden geçecek! Terazi, aslan, yengeç... demir zırhınızı giyin! Ateş Çemberi geliyor!

KOÇ (21 MART-19 NİSAN)
Bu yılın güneş tutulmaları, ilk benlik eviniz ve yedinci ortaklık eviniz olan Koç'u harekete geçirerek, sizi kişisel markanızı ve kimliğinizi ve ayrıca başkalarıyla nasıl ilişki kurduğunuz konusunda daha net hale getirmeye ve beslemeye itiyor. İlkbaharda kendinizi filtresiz bir şekilde ifade etmek için ilham aldınız ve hatta belki de cesur bir inanç sıçraması yapmak için harekete geçtiniz. Sonbaharda, bire bir bağlarınızda daha fazla uyum sağlamaya teşvik edileceksiniz.

2023’ün son güneş tutulması o burçların adeta içinden geçecek! Terazi, aslan, yengeç... demir zırhınızı giyin! Ateş Çemberi geliyor!

BOĞA (20 NİSAN-20 MAYIS)
Boğa burcuna düşen bundan önceki en güncel tutulma serisi sayesinde, bir tutulma serisinin benlik duygunuzu ve birebir bağlarınızı nasıl tamamen değiştirebileceğini çok iyi biliyorsunuz. Ancak şimdi, güneş tutulmaları dikkatleri maneviyatla ilgili on ikinci evinize ve sağlıklı yaşamla ilgili altıncı evinize getiriyor. Kendinize nasıl baktığınızı, hayalinizdeki yaşamı ve psikolojik sağlığınızı nasıl beslediğinizi ve günlük olarak kişisel bakıma nasıl yöneldiğinizi düşünmek için heyecanlanıyorsunuz. Bu temalardan herhangi birinin etrafındaki değişiklikleri benimsemek canlılığı artırabilir.

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