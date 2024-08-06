En bencil 3 burç! Kendilerinden başka kimseyi düşünmüyorlar…

Astroloji, çeşitli burçlar ve gezegenler bize kişilerin karakter özellikleri ile ilgili bilgiler verebilir. Genelde bir kişiyi tanımak için burcundan yola çıkabileceğimiz düşünülmektedir.. Çevremizde her tip insan olabileceği gibi bencil insanlar da vardır. Bencil insanlar, çevresindeki kişileri önemsemeden yalnızca kendi çıkarlarını düşünürler. Bu insanlar, okul, iş ya da ailemizde karşılaşabiliriz. Peki en bencil burç hangileri? İşte cevabı…