Roza Galeri Roza Astroloji

En bencil 3 burç! Kendilerinden başka kimseyi düşünmüyorlar…

Astroloji, çeşitli burçlar ve gezegenler bize kişilerin karakter özellikleri ile ilgili bilgiler verebilir. Genelde bir kişiyi tanımak için burcundan yola çıkabileceğimiz düşünülmektedir.. Çevremizde her tip insan olabileceği gibi bencil insanlar da vardır. Bencil insanlar, çevresindeki kişileri önemsemeden yalnızca kendi çıkarlarını düşünürler. Bu insanlar, okul, iş ya da ailemizde karşılaşabiliriz. Peki en bencil burç hangileri? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 06.08.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:49
En bencil 3 burç! Kendilerinden başka kimseyi düşünmüyorlar…

Her birimizin burcuna ve doğum haritasında bulunan gezegen konumlarına göre karakter özelliklerimiz farklı yorumlanabilir. Sizler için 12 burç arasından en bencil olanlarını derledik. İşte bencillikten yalnızca kendini düşünebilen o üç burç…

En bencil 3 burç! Kendilerinden başka kimseyi düşünmüyorlar…

AKREP BURCU

Akrep ve yükselen akrepler son derece hırslılardır.

En bencil 3 burç! Kendilerinden başka kimseyi düşünmüyorlar…

Hayallerindeki bir yaşam sürdürebilmek için tüm planlarını adım adım gerçekleştirirler. Bu adımlarda en başarılı kişinin kendilerine olması için çok çalışırlar.

En bencil 3 burç! Kendilerinden başka kimseyi düşünmüyorlar…

Hayal ettikleri hayatı başka birinin yaşadığını gördüklerinde son derece kıskanç bir kişiye dönüşebilirler.

En bencil 3 burç! Kendilerinden başka kimseyi düşünmüyorlar…

BAŞAK BURCU

Başak ve yükselen başaklar en kıskanç burçlar arasında yer alırlar.

SON DAKİKA SON DAKİKA