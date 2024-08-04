Merkür retrosu kapıda! En çok zorlanacak o burç…

Özellikle iletişim ile ilgili olan Merkür gezegeni retro halindeyken tehlikeli bir hal alabilir. Kişisel iletişimde yaşanabilecek yanlış anlaşılmalar dahil olmak üzere çeşitli iletişim aletlerinde de sorunlar meydana gelebilir. Örneğin telefon aracılığı ile bir yere para göndermek istediğinizde yanlış yere gönderebilir ya da arkadaşınıza atacağınız mesajı başkasına yollayabilirsiniz. İşte kapıda olan merkür retrosunun 12 burca olan etkileri…