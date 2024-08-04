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Merkür retrosu kapıda! En çok zorlanacak o burç…

Özellikle iletişim ile ilgili olan Merkür gezegeni retro halindeyken tehlikeli bir hal alabilir. Kişisel iletişimde yaşanabilecek yanlış anlaşılmalar dahil olmak üzere çeşitli iletişim aletlerinde de sorunlar meydana gelebilir. Örneğin telefon aracılığı ile bir yere para göndermek istediğinizde yanlış yere gönderebilir ya da arkadaşınıza atacağınız mesajı başkasına yollayabilirsiniz. İşte kapıda olan merkür retrosunun 12 burca olan etkileri…

Giriş Tarihi: 04.08.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:41
Merkür retrosu kapıda! En çok zorlanacak o burç…

Merkür retrosunda geçmiş konuların ve geçmiş ilişkiler gündeminize gelebilir. Bu süreçte özellikle iletişime dikkat edilmesi gerekiyor. Yanlış anlaşılmalara oldukça açık olunacağı için sakin kalınmalı ve mantık çerçevesinde hareket edilmelidir.

Merkür retrosu kapıda! En çok zorlanacak o burç…

KOÇ BURCU

Merkür retrosunda iletişim problemleri meydana gelebilir. Bu dönemde söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir ya da siz size söylenenleri yanlış anlayabilirsiniz.

Merkür retrosu kapıda! En çok zorlanacak o burç…

Teknolojik cihazlarında arızalar, seyahat planlarında bazı aksaklıklar meydana gelebilir.

Merkür retrosu kapıda! En çok zorlanacak o burç…

BOĞA BURCU

Boğa burcu ve yükselen boğalar özellikle bu dönemde finansal konulara dikkat etmenizde fayda var. Ödemelerinizde sıkıntı çıkabilir ya da yanlış yere ödeme gönderebilirsiniz.

Merkür retrosu kapıda! En çok zorlanacak o burç…

Merkür retrosunda maddi bir yatırım yapmadan öncesinde iyice düşünmeniz önerilir.

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