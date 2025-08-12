Sert bakışlarıyla çevrelerine korku salıyorlar! Astrolojiye göre bu burçlardan çekinmemek mümkün değil…

Çevresindeki birçok kişi için "asık suratlı" olarak tanımlanan bu insanlar gerçekten mutsuz mu, yoksa yalnızca surat ifadelerinden dolayı mı bu şekilde lanse ediliyorlar? Astrologlara göre bazu burçlar duygularını dışa vurmak konusunda daha ketum ve kontrollü bir tutum takınıyor. Hatta bazen içten içe mutlu olsalar da yüzlerinde tek bir tebessüm yakalamak mümkün olmuyor.