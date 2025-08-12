Roza Galeri Roza Astroloji Sert bakışlarıyla çevrelerine korku salıyorlar! Astrolojiye göre bu burçlardan çekinmemek mümkün değil…

Astrolojide her burcun kendine has bir enerjisi, karakteri ve dışa yansıma şekli vardır. Bazı burçlar güne gülümsemeler saçarak başlarken bazıları gözlerini açar açmaz etrafa negatif enerjilerini yayar. İşte o sürekli bir düşünme halinde olan, ciddi ve mesafeli halleriyle dikkat çeken o burçlar!

Giriş Tarihi: 12.08.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 10:40
Çevresindeki birçok kişi için "asık suratlı" olarak tanımlanan bu insanlar gerçekten mutsuz mu, yoksa yalnızca surat ifadelerinden dolayı mı bu şekilde lanse ediliyorlar? Astrologlara göre bazu burçlar duygularını dışa vurmak konusunda daha ketum ve kontrollü bir tutum takınıyor. Hatta bazen içten içe mutlu olsalar da yüzlerinde tek bir tebessüm yakalamak mümkün olmuyor.

CİDDİLİĞİN VÜCUT BULMUŞ HALİ: OĞLAK BURCU

Zodyak'ın işkolik burcu olan Oğlak, genellikle sorumluluklarına, planlarına ve hedeflerine odaklanarak bunlarla meşgul olur. Bu nedenle yüzünde gülümse yerine daha çok düşünceli bir ifade olur.

Duygularını ifade etmek konusunda pek tecrübeli olmayan Oğlaklar, her zaman kontrollü ve ciddi duruşlarıyla çevreleri tarafından "asık suratlı" olarak adlandırılır.

Onları dışarıdan soğuk ve mesafeli gösteren bu duruşlarına rağmen, iç dünyalarında sadık, esprili ve sıcak bir yönleri de bulunur. Ancak, bu hallerini yalnızca güvendikleri ve onlara zararı dokunmayacağından emin oldukları kişilere karşı gösterirler.

ONDAN ÇEKİNMEMEK MÜMKÜN DEĞİL: AKREP BURCU

Akrep burcu, doğası gereği gizemli ve ketumdur. Yüz ifadeleri çoğu zaman nötr veya sert bir haldedir çünkü duygularını diğer insanlara açıkça göstermekten kaçınırlar.

İnsanlara karşı mesafeli durmaları ve her şeyi analiz etme eğilimleri, onların diğer kişilere karşı sürekli olarak ciddi ve asık suratlı gösterir.

Gözlem yapmayan seven Akrepler, gözlerini adeta usta bir dedektif gibi yürütürler. Sessizliklerini bozmadan sürdürdükleri bu tutumları, diğer insanların onlardan çekinmesine neden olabilir.

Aslında içsel yoğunlukları yüzlerinden kolayca okunabilir, yalnızca bunu kolay kolay sergilemezler.

MEMNUNİYETSİZLİK ONLARIN GÖBEK ADI: BAŞAK BURCU

Titizlikleri ile nam salmış Başaklar, kusursuzluk arayışında olduklar için hiçbir şeyden tam anlamıyla memnun kalmazlar. Bu nedenle yüzlerinde sürekli endişe ya da memnuniyetsizlik ifadeleri okunur.

Detaylara takılan ve her durumu analiz eden yapıları nedeniyle gülümsemek yerine çoğu zaman düşünceli bir yüz ifadesi takınırlar.

Yüzlerinde gülümsemenin zor yer aldığı Başaklar, çevreleri tarafından gülmeyi bilmiyormuş gibi algılansa da aslında doğru ortamda oldukça ince bir mizah anlayışına sahip olduklarını gösterirler.

HASSASİYETLERİ ÜZERLERİNE YÜK OLUYOR: YENGEÇ BURCU

Duygusal ve içe dönük yapılarıyla bilinen Yengeçler genellikle ciddi ve kırılgan bir ifade ile dolanırlar. Her şeyi çok derin hissettikleri için ruh hallerindeki en küçük bir değişim direkt olarak yüzlerine yansır.

Duygusal dalgalanmalar geçirdikleri dönemlerde bunu suratlarından gizlemekte zorlanırlar. İnsanlar onları çoğu zaman gülmeyen biri gibi görüyor olsa da, aslında geçirdikleri hassas dönemlerden dolayı fazlasıyla içlerine kapanık yaşarlar.

SADECE DEĞER VERDİKLERİNE SAMİMİLER: TERAZİ BURCU

Teraziler; sosyal kelebek, zarif ve güler yüzlü biri olarak bilinse de, bu enerjilerini herkese karşı göstermezler. Dengesizlik yaşadıklarında, içsel karmaşaları yüzlerine yansır ve beklenmedik şekilde ciddi ya da soğuk bir ifade takınabilirler.

Uyumlu ve hoş bir görüntü vermek için çoğu zaman kendilerini zorlasalar da, gerçek duygularını saklamakta Başak ve Akrep kadar ustadırlar. Bu da onları zaman zaman "asık suratlı" kategorisine sokabilir.