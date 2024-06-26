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36 saatte bel incelten yöntem! Beslenme uzmanı açıkladı: "En etkili zayıflama metodu"

Yaz aylarının gelmesiyle ince bir vücuda daha hızlı geçiş çabası, hemen hepimizin farklı yöntemlere yönelmesine neden oluyor. Bir beslenme ve fonksiyonel tıp uzmanı Dr. Mindy Pelz ise; bu noktada 36 saatte bel incelten bir yöntemi paylaştı. İşte ayrıntılar…