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36 saatte bel incelten yöntem! Beslenme uzmanı açıkladı: "En etkili zayıflama metodu"

Yaz aylarının gelmesiyle ince bir vücuda daha hızlı geçiş çabası, hemen hepimizin farklı yöntemlere yönelmesine neden oluyor. Bir beslenme ve fonksiyonel tıp uzmanı Dr. Mindy Pelz ise; bu noktada 36 saatte bel incelten bir yöntemi paylaştı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 26.06.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 16:36
36 saatte bel incelten yöntem! Beslenme uzmanı açıkladı: En etkili zayıflama metodu

Dr. Mindy Pelz, göbek yağını hızla eritmeye yardımcı olduğunu belirttiği 36 saatlik oruç tekniğini paylaştı. Beslenme ve fonksiyonel tıp Pelz, inatçı göbek yağını eritmekte zorlananlar için çeşitli stratejiler tartıştı.

36 saatte bel incelten yöntem! Beslenme uzmanı açıkladı: En etkili zayıflama metodu

Yöntemini, 36 saat oruç tutup 12 saat boyunca tekrar yemek yemenin en uç diyet biçimlerinden biri olduğunu söyledi, "Yağ yakıcı oruç muhtemelen kilo vermek isteyen kişiler için etkili bir yöntemdir" açıklamasında bulundu.

36 saatte bel incelten yöntem! Beslenme uzmanı açıkladı: En etkili zayıflama metodu

Yöntemin ardındaki gerçeği ise şöyle açıkladı: "36. saatte kan şekerinin düşmesi için yeterli zaman oluyor. Ve aniden vücut 'tamam, kan şekeri gelmiyor, oruç tutuyoruz, otofajiyi tetikledik, iltihabı azalttık, seni keton haline getirdik" ve bu ekstra kiloya gerek yok diyor."

36 saatte bel incelten yöntem! Beslenme uzmanı açıkladı: En etkili zayıflama metodu

Vücudun bu tepkisinin kilo verdirdiğini söyelyen Pelz, kilo verme direncinin kırılmasında etkili bir yöntem olduğunu söyledi. Fakat en önemlisi, herkesin kilo vermek istediği ilk bölgenin "göbek" olduğunu ve bu oruç tipinin kilo kaybının göbek ve çevresindeki yağları hedeflediğini anlattı.

36 saatte bel incelten yöntem! Beslenme uzmanı açıkladı: En etkili zayıflama metodu

Bilimsel araştırmaların derinliklerinden bahseden Pelz, YouTube kanalında 36 saat oruç tutmanın ardından aralıklarla 12 saatlik bir yemek yeme rutininin uygulanmasının öncelikli olarak göbek yağlarını hedef aldığını ortaya koyan bir çalışma hakkında görüşlerini paylaştı.

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