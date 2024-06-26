Roza
Galeri
Roza Diyet
36 saatte bel incelten yöntem! Beslenme uzmanı açıkladı: "En etkili zayıflama metodu"
36 saatte bel incelten yöntem! Beslenme uzmanı açıkladı: "En etkili zayıflama metodu"
Yaz aylarının gelmesiyle ince bir vücuda daha hızlı geçiş çabası, hemen hepimizin farklı yöntemlere yönelmesine neden oluyor. Bir beslenme ve fonksiyonel tıp uzmanı Dr. Mindy Pelz ise; bu noktada 36 saatte bel incelten bir yöntemi paylaştı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 26.06.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 16:36