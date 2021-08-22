40 yaşından sonra fit bir vücudun sırrını veriyoruz!

Düzenli bir yürüyüşçüyseniz , muhtemelen bu egzersizin bedeniniz, zihniniz ve uzun ömürlülüğünüz için sağladığı tüm faydaları çok iyi biliyorsunuzdur. Aynı zamanda ekonomiktir, birçok insan tarafından erişilebilir ve eklemlerinize fazla baskı yapmadığı durumlarda etkisi düşüktür.

Bu nedenle, 40'lı ve daha ileri yaştakiler, formda kalmak ve zayıf olmak isteyenler için, özellikle de 20'li ve 30'lu yaşlarında yaptıkları aynı fitness aralıklarını veya bisiklet antrenmanlarını yapamayanlar için harika bir seçenek.

Koşu koçu ve eğitim direktörü Steve Stonehouse, "Kaslarınız ve eklemleriniz üzerinde yıllarca aşınma ve yıpranmadan sonra, yürüyüşün düşük etkili yönü özellikle 40'lı yaşlarındaki insanlar için faydalıdır" diyor. "Diğer yüksek etkili egzersizleri uygularken oluşabilecek ağrı ve yaralanmalardan kaçınabileceğiniz için aktif kalmanıza yardımcı olacaktır."

Amacınız zayıf olmaksa, yaşlanmak sizi dezavantajlı duruma da getirebilir. Stonehouse, "Yağ yakma yeteneği, metabolik hızdaki kademeli düşüş nedeniyle yaşla birlikte kötüleşir" diyor. Bu, aynı aktiviteleri yaparak on yıl önce sahip olacağınız daha az kalori ve daha az yağ yaktığınız anlamına gelir.

Yine de korkmayın 40'a ulaştıysanız veya daha büyükseniz, bu yürüyüşü daha fazla kalori yakmak, kalp atış hızınızı artırmak ve kas gruplarını güçlendirmede ve eğmede daha etkili hale getirmek için bazı hileleri aklınızda bulundurun.