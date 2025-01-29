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49 yaşındaki anne bu yöntemle 1 yılda 70 kilo verdi! "İstediğimi yedim ama sadece tek bir şeye dikkat ettim"

Üç çocuk annesi Lisa Dove, yıllarca duygusal yeme bozukluğu ve tip 2 diyabetle mücadele ettikten sonra kilo vermeye karar verdi. 1 yıl gibi kısa bir sürede 70 kilo vermeyi başaran Lisa, bunu nasıl yaptığını anlattı.