Roza Galeri Roza Diyet 5 günde 2 kilo! İşte bağırsakları yenileyen mikrobiyata diyeti

5 günde 2 kilo! İşte bağırsakları yenileyen mikrobiyata diyeti

Sindirim sistemi vücudumuzun en önemli sistemleri biri olarak biliniyor. Sindirim sistemi çeşitli etkenlerden dolayı bozulup günlük hayat kalitemizi etkileyebiliyor. Bağırsak da bulunan mikrobiyota iyi bakteriler oluşturarak hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlıyor. Kötü bakteriler ise sağlığı bozabiliyor. Denge bozulunca kilo artışı yaşandığını belirten uzmanlar bu diyet sayesinde hem sindirim sistemini düzenleyecek hem de kilo vereceksiniz.

Giriş Tarihi: 01.09.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 09:06 PAYLAŞ