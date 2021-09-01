5 günde 2 kilo! İşte bağırsakları yenileyen mikrobiyata diyeti

Sindirim sistemi vücudumuzun en önemli sistemleri biri olarak biliniyor. Sindirim sistemi çeşitli etkenlerden dolayı bozulup günlük hayat kalitemizi etkileyebiliyor. Bağırsak da bulunan mikrobiyota iyi bakteriler oluşturarak hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlıyor. Kötü bakteriler ise sağlığı bozabiliyor. Denge bozulunca kilo artışı yaşandığını belirten uzmanlar bu diyet sayesinde hem sindirim sistemini düzenleyecek hem de kilo vereceksiniz.
Mikrobiyota kavramı son yıllarda önemi anlaşılan ve birçok hastalığın oluşmasına da zemin hazırlayan sindirim kanalında yer alan mikroorganizma topluluklarını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.
Sindirim sistemimizde yaşayan bakteri, virüs, mantar, parazitler gibi mikroorganizmaların artık hem sağlıklı yaşamda hem de kilo kaybında önemli olduğunu gösteren araştırmalar gün geçtikçe artıyor.
Bakteriler sindirim enzimleri dışında özellikle karbonhidrat çeşitlerini parçalayarak sindirim sisteminin daha sağlıklı işlev görmesine yardımcı olur.
Eğer bağırsakta yaşayan bakterilerin ağırlığı daha çok düşman bakterilerden oluşuyorsa normal yenilen yiyeceğin kalorisinin üzerine ekstra 150 kalori daha vücuda alım sağlayarak boştan gelen bir kalori bombası ile bireyin yağlanmasına yardımcı olduğu bildirilmekte.
Bu nedenle mikrobiyota diyetiyle yiyecekleri sindirirken daha az kalori almamızı sağlayan doğru yiyecek seçimine odaklanmalı, bağırsak beyin aksı iletişiminde iştahı düzenleyen hormonların salınımını artırmalı ve metabolizma hızını kontrol ederek daha etkin bir zayıflama sağlamalıyız.