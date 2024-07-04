6 ayda 30 kilo veren anne anlattı! "Kilo vermenin en kolay yolu..."

Sadece altı ayda etkileyici bir şekilde 30 kilodan fazla kilo veren bir kadın, bunu nasıl başardığını ve kilosunu ve fit fiziğini korumak için bir günde ne yediğini paylaştı. Anne, kilo verme yolculuğuna başlamadan önce aslında 'tamamen vazgeçtiğini' söylüyor. 2022'de, çocuğunu kucağına aldıktan bir yıl sonra 104 kiloya ulaştı ve beli 97 santime ulaştı. 2023'te ise hızlıca ilerleyelim, kendini 70 kiloya başardı ve beli artık 70 santimetre. Teags, şu anda 'mutlu' olduğu bir kiloyu koruduğunu söylüyor. 175 cm boyundaki anne, insanların kilo vermelerinin çeşitli farklı yolları olduğunu ve her yöntemin herkes için aynı şekilde işe yaramayacağını, ancak kalori açığı içinde olmanın ona yardımcı olduğunu söylüyor. Kalori açığı, yaktığınızdan daha az kalori yediğiniz anlamına gelir. Bir açık yaratmak için yediğinizden daha fazla kalori kullanırsınız ve bu da vücudun enerji için kendi yakıt depolarına yönelmesi gerektiği anlamına gelir. 'Başvurabileceğiniz çok sayıda kalori açığı hesaplayıcısı var... bunlar kalori açığı yaratmanız için size destek olabilir.' dedi. 'Ancak her şey ne kadar büyük bir açığa sahip olmak istediğinize ve kiloyu ne kadar çabuk verip bunu koruyabileceğinize bağlı.' Teags, nasıl kilo verdiğini anlatırken şu adımları uyguladığını söyledi: Alması gereken kalori miktarına bağlı kaldı Hiçbir yiyecekten kendini kısıtlamadı Günde 8-10 bin adım attı Motivasyonunu korumak için bol bol fotoğraf ve video çekti Günlük protein alımı hedefine ulaştığına emin oldu Sadece tartıda değil, aynı zamanda kıyafet deneyerek ve ölçü alarak da gelişimini takip etti Haftada 1-3 antrenman yaptı (ancak bunu kalori açığından önce yaptı) Teags, yakın zamanda yüklediği bir videoda, kilo verme yolculuğuna başladıktan iki yıl sonra, bir günde ne yediğini açıkladı. Şöyle ekledi: 'Zamanın ne kadar çabuk geçtiğine inanamıyorum!' 'Ocak 2023'ten beri kilomu koruyorum ve yolculuğumu yavaş ve istikrarlı bir şekilde sürdürdüğüm için kilomu nasıl koruyacağımı öğrendim.' Gün içinde yediği yiyecekleri sıralayan kadın, kahvaltıda kahveyle başladığını, ardından tost üzerine ton balığı ve avokado yediğini söyledi. Atıştırmalık olarak mini bir çikolatalı rulo yedi. Akşam yemeğinde ise pilav, brokoliyle ve çıtır tavuk şeritleri yedi. Tatlı olarak bir kase çikolatalı dondurma yedi. Günün sonunda 10.000 adıma ulaştığından da emin oldu.