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6 ayda 30 kilo veren anne anlattı! "Kilo vermenin en kolay yolu..."

Anne, herhangi bir ameliyat geçirmeden altı ayda 30 kilo verdi ve beslenmesini kısıtlamadı - şimdi, 'her zamankinden daha fazla kendisi gibi' hissediyor ve bunu nasıl yaptığını paylaşıyor.