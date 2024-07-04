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6 ayda 30 kilo veren anne anlattı! "Kilo vermenin en kolay yolu..."

Anne, herhangi bir ameliyat geçirmeden altı ayda 30 kilo verdi ve beslenmesini kısıtlamadı - şimdi, 'her zamankinden daha fazla kendisi gibi' hissediyor ve bunu nasıl yaptığını paylaşıyor.

Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 11:41
6 ayda 30 kilo veren anne anlattı! Kilo vermenin en kolay yolu...

Sadece altı ayda etkileyici bir şekilde 30 kilodan fazla kilo veren bir kadın, bunu nasıl başardığını ve kilosunu ve fit fiziğini korumak için bir günde ne yediğini paylaştı.

6 ayda 30 kilo veren anne anlattı! Kilo vermenin en kolay yolu...

Anne, kilo verme yolculuğuna başlamadan önce aslında 'tamamen vazgeçtiğini' söylüyor.

6 ayda 30 kilo veren anne anlattı! Kilo vermenin en kolay yolu...

2022'de, çocuğunu kucağına aldıktan bir yıl sonra 104 kiloya ulaştı ve beli 97 santime ulaştı.

6 ayda 30 kilo veren anne anlattı! Kilo vermenin en kolay yolu...

2023'te ise hızlıca ilerleyelim, kendini 70 kiloya başardı ve beli artık 70 santimetre.

6 ayda 30 kilo veren anne anlattı! Kilo vermenin en kolay yolu...

Teags, şu anda "mutlu" olduğu bir kiloyu koruduğunu söylüyor. 175 cm boyundaki anne, insanların kilo vermelerinin çeşitli farklı yolları olduğunu ve her yöntemin herkes için aynı şekilde işe yaramayacağını, ancak kalori açığı içinde olmanın ona yardımcı olduğunu söylüyor.

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