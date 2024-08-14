61 yaşındaki TV yıldızı 25 kilo birden verdi! Sırrını duyan inanamıyor: "Sadece iki besini bıraktım..."
Zayıflamak hemen herkes için zorlu yolculuklardan biri olarak görülüyor. Fakat yanlış alışkanlıklarınızı hayatınızdan çıkararak kısa sürede ince bir bedene sahip olabilirsiniz. Bunun en iyi örneklerinden biri de; TV sunucusu ve dünyanın en ünlü isimlerinden biri olan Jane McDonald. McDonald, hayatından sadece iki besini çıkararak 25 kilo verdiğini açıkladı. İşte hem basit hem de etkili o yöntem...
Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 08:18