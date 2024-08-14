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61 yaşındaki TV yıldızı 25 kilo birden verdi! Sırrını duyan inanamıyor: "Sadece iki besini bıraktım..."

Zayıflamak hemen herkes için zorlu yolculuklardan biri olarak görülüyor. Fakat yanlış alışkanlıklarınızı hayatınızdan çıkararak kısa sürede ince bir bedene sahip olabilirsiniz. Bunun en iyi örneklerinden biri de; TV sunucusu ve dünyanın en ünlü isimlerinden biri olan Jane McDonald. McDonald, hayatından sadece iki besini çıkararak 25 kilo verdiğini açıkladı. İşte hem basit hem de etkili o yöntem...

Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 08:18
61 yaşındaki TV yıldızı 25 kilo birden verdi! Sırrını duyan inanamıyor: Sadece iki besini bıraktım...

The Show'un ünlü sunucusu olan 61 yaşındaki Jane McDonald, son birkaç yılda 25 kilo kaybetti. Yine de bunu basit bir değişiklikle başarmıştı.

61 yaşındaki TV yıldızı 25 kilo birden verdi! Sırrını duyan inanamıyor: Sadece iki besini bıraktım...

Kötü beslenme alışkanlıklarını terk ettikten sonra McDonald, daha sağlıklı bir yaşam tarzı seçti.

61 yaşındaki TV yıldızı 25 kilo birden verdi! Sırrını duyan inanamıyor: Sadece iki besini bıraktım...

McDonald, şekeri diyetlerinden çıkararak beslenme sistemlerini iyileştirmeye çalışan ünlüleri takip etti.

61 yaşındaki TV yıldızı 25 kilo birden verdi! Sırrını duyan inanamıyor: Sadece iki besini bıraktım...

Beslenme uzmanı Angelique Panagos ile tanışan McDonald, rahatlatıcı bir şeyler yemek istediğinde isteklerini karşılayan ve tatlı isteğini ortadan kaldıran tarifler alarak yeme rutinini kökten değiştirdi.

61 yaşındaki TV yıldızı 25 kilo birden verdi! Sırrını duyan inanamıyor: Sadece iki besini bıraktım...

McDonald, "Angelique'ten tarifini aldığım tek ekmek" dediği bir tarifi diyetine eklemişti. Bu ekmek maya içermiyor ve kepekli un, yoğurt, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği ve yulaf gibi sağlıklı besinlerden oluşuyor.

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