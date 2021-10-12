Beslenmede birkaç önemli değişiklik: İşte en kısa sürede kilo vermenizi sağlayan yöntem

Ancak, tüm diyetler bu etkiye sahip değildir. Düşük karbonhidratlı diyetler ve tam gıda, düşük kalorili diyetler kilo vermede etkilidir ve diğer diyetlere göre daha kolay uygulanabilir. Sağlıklı beslenme, potansiyel olarak daha düşük karbonhidrat içeren ve aşağıdakileri amaçlayan kilo vermenin bazı yolları şunlardır:

Rafine karbonhidratları azaltın

Hızlı kilo vermenin bir yolu, şekerleri ve nişastaları veya karbonhidratları kesmektir. Bu, düşük karbonhidratlı bir beslenme planıyla veya rafine karbonhidratları azaltıp onları tam tahıllarla değiştirerek olabilir.

Bunu yaptığınızda açlık seviyeniz düşer ve genellikle daha az kalori tüketirsiniz.