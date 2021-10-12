Beslenmede birkaç önemli değişiklik: İşte en kısa sürede kilo vermenizi sağlayan yöntem

Doktorunuz tavsiye ettiği sürece, güvenle kilo vermenin yolları birkaç yolu bulunuyor. En etkili ve uzun vadeli kilo yönetimi için haftada 500 gram ve 1 kilogram arasında sabit bir kilo kaybı önerilir. Bununla birlikte, birçok yemek planı sizi aç veya tatminsiz hissetmenize neden olur. Bunlar, daha sağlıklı bir beslenme planına bağlı kalmayı zor bulmanızın başlıca nedenleridir.
Ancak, tüm diyetler bu etkiye sahip değildir. Düşük karbonhidratlı diyetler ve tam gıda, düşük kalorili diyetler kilo vermede etkilidir ve diğer diyetlere göre daha kolay uygulanabilir. Sağlıklı beslenme, potansiyel olarak daha düşük karbonhidrat içeren ve aşağıdakileri amaçlayan kilo vermenin bazı yolları şunlardır:
Rafine karbonhidratları azaltın
Hızlı kilo vermenin bir yolu, şekerleri ve nişastaları veya karbonhidratları kesmektir. Bu, düşük karbonhidratlı bir beslenme planıyla veya rafine karbonhidratları azaltıp onları tam tahıllarla değiştirerek olabilir.
Bunu yaptığınızda açlık seviyeniz düşer ve genellikle daha az kalori tüketirsiniz.
Düşük karbonhidratlı bir beslenme planıyla, enerji için karbonhidrat yerine depolanmış yağları kullanacaksınız.
Kalori açığı ile birlikte tam tahıllar gibi daha karmaşık karbonhidratları yemeyi seçerseniz, daha yüksek liflerden faydalanır ve onları daha yavaş sindirirsiniz. 2020'de yapılan bir araştırma, çok düşük karbonhidratlı bir diyetin yaşlı popülasyonlarda kilo vermek için faydalı olduğunu doğruladı.
Araştırmalar ayrıca düşük karbonhidrat diyetinin iştahı azaltabileceğini ve bunun da düşünmeden veya aç hissetmeden daha az kalori tüketmeye yol açabileceğini öne sürüyor. Düşük karbonhidrat diyetinin uzun vadeli etkilerinin hala araştırıldığını unutmayın. Düşük karbonhidratlı diyete uymak da zor olabilir, sağlıklı kiloyu korumada daha az başarıya yol açabilir.