Bilim insanları kilo vermenin en etkili yolunu açıkladı! Meğer bu şekilde beslenmek yağları cayır cayır yakışıyormuş…

Kilo vermek ve hayallerinizdeki fiziğe kavuşmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor ve farklı diyet türlerini deniyor olabilirsiniz. Konu ile ilgili ABD'de bulunan llinois Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada lif ve protein odaklı bir diyet türünün genel sağlığı desteklediği gibi kilo verme sürecine de yardımcı olabileceği ifade edildi.