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Bilim insanları kilo vermenin en etkili yolunu açıkladı! Meğer bu şekilde beslenmek yağları cayır cayır yakışıyormuş…

Kilo vermek ve hayallerinizdeki fiziğe kavuşmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor ve farklı diyet türlerini deniyor olabilirsiniz. Konu ile ilgili ABD'de bulunan llinois Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada lif ve protein odaklı bir diyet türünün genel sağlığı desteklediği gibi kilo verme sürecine de yardımcı olabileceği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 20.10.2024 17:10 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 17:10
Bilim insanları kilo vermenin en etkili yolunu açıkladı! Meğer bu şekilde beslenmek yağları cayır cayır yakışıyormuş…

ABD'li bilim insanları hem genel sağlığınızı koruyacak hem de kilo vermenize yardımcı olacak beslenme önerisinde bulundular. İşte detaylar…

Bilim insanları kilo vermenin en etkili yolunu açıkladı! Meğer bu şekilde beslenmek yağları cayır cayır yakışıyormuş…

Not: Hamileyseniz ya da herhangi bir hastalığınız varsa tüketim öncesi mutlaka doktorunuza başvurmanız önerilir.

Bilim insanları kilo vermenin en etkili yolunu açıkladı! Meğer bu şekilde beslenmek yağları cayır cayır yakışıyormuş…

SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ZAYIFLAMAK İÇİN

Bilim insanları dengeli ve düzenli olarak meyve-sebze ile kuru yemiş tüketiminin hem genel sağlığınızı koruyacağını hem de zayıflamanıza yardımcı olabileceğini ifade ediyorlar.

Bilim insanları kilo vermenin en etkili yolunu açıkladı! Meğer bu şekilde beslenmek yağları cayır cayır yakışıyormuş…

Konu ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan llinois Üniversitesi'nde araştırmayı yöneten Profesör Manabu T. Nakamura, diyet yapan kişilerin kilo verme ve vermiş oldukları kiloyu korumayı sağlamanın yolunun etkili bir program oluşturmak olduğunu ifade etti.

Bilim insanları kilo vermenin en etkili yolunu açıkladı! Meğer bu şekilde beslenmek yağları cayır cayır yakışıyormuş…

Aynı zamanda Profesör, kilo vermek için oluşturulan programların da kişiden kişiye değişebileceğini ifade etti.

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