Bilim insanları zayıflamanın sırrını çözdü! Bu saat aralığında yemek yerseniz...

Kilo vermek insanlar için zor ve zaman zaman karmaşık bir hedeftir. Çok sayıda diyet ve egzersiz planı olduğu için sizin için neyin doğru olduğunu bilmek zor olabilir. Bazı insanlar aralıklı orucun en ideali olduğunu savunuyor. Bu, günün yalnızca belirli saatleri arasında yemek yiyebileceğiniz anlamına gelen zaman kısıtlamalı bir yeme düzeni. Birçok uzman da aynı görüşte ve bazıları bunun yalnızca kilo vermeye değil, uykuyu ve konsantrasyonu iyileştirebileceğini ve hatta tip 2 diyabetin tersine çevrilmesine yardımcı olabileceğini iddia ediyor. Peki, kilo vermek için gün içinde yemek yemenin en iyi zamanı ne zaman?