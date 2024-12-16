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Bilim insanları zayıflamanın sırrını çözdü! Bu saat aralığında yemek yerseniz...

Kilo vermek insanlar için zor ve zaman zaman karmaşık bir hedeftir. Çok sayıda diyet ve egzersiz planı olduğu için sizin için neyin doğru olduğunu bilmek zor olabilir. Bazı insanlar aralıklı orucun en ideali olduğunu savunuyor. Bu, günün yalnızca belirli saatleri arasında yemek yiyebileceğiniz anlamına gelen zaman kısıtlamalı bir yeme düzeni. Birçok uzman da aynı görüşte ve bazıları bunun yalnızca kilo vermeye değil, uykuyu ve konsantrasyonu iyileştirebileceğini ve hatta tip 2 diyabetin tersine çevrilmesine yardımcı olabileceğini iddia ediyor. Peki, kilo vermek için gün içinde yemek yemenin en iyi zamanı ne zaman?

Giriş Tarihi: 16.12.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 09:20
Bilim insanları zayıflamanın sırrını çözdü! Bu saat aralığında yemek yerseniz...

Daily Record'un haberine göre, bilim insanları 2022'de Avrupa Obezite Kongresi'nde sunulan araştırmanın ardından bu sorunun cevabını bulmuş olabilir.

Bilim insanları zayıflamanın sırrını çözdü! Bu saat aralığında yemek yerseniz...

Maksimum kilo kaybını elde etmek için her gün saat 15:00'te yemek yemeyi bırakmanızı öneriyorlar ve buna akşamları atıştırmalık yememek de dahil.

Bilim insanları zayıflamanın sırrını çözdü! Bu saat aralığında yemek yerseniz...

Çalışmanın bir parçası olarak ekip, katılımcıların günde en az 14 saat oruç tuttuğu 250 çalışmayı analiz etti.

Bilim insanları zayıflamanın sırrını çözdü! Bu saat aralığında yemek yerseniz...

Kilo vermenin en iyi yönteminin günlük olarak sabah 6 ile öğleden sonra 3 arasında yiyecek alımınızı sınırlamak olduğunu keşfettiler.

Bilim insanları zayıflamanın sırrını çözdü! Bu saat aralığında yemek yerseniz...

İncelemede, bu şekilde beslenmenin kan şekeri seviyelerinin dengelenmesini ve insanların kalça ve göbek çevresindeki inatçı yağların erimesini kolaylaştırdığı söylendi.

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