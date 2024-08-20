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Bu şekilde uyuyarak 10 kilo verdi! “Tek yaptığım uyumadan önce…”

Hayallerinizdeki fiziğe kavuşmak için başlamış olduğunuz kilo verme süreci uzun ve yorucu görünebilir. Motivasyon kaybediyor ve başaramayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak, hayatınızda yapacağınız minik değişiklikler ile sürecine destek olabilir ve kısa sürede kilo verebilirsiniz. Örneğin, uyku düzenini değiştirerek kilo verebilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:43
Bu şekilde uyuyarak 10 kilo verdi! Tek yaptığım uyumadan önce…

Richa Prasad, sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu video kısa sürede viral oldu. Genç kadın yalnızca uyku düzenini değiştirerek yaklaşık 10 kilo verdiğini açıkladı.

Bu şekilde uyuyarak 10 kilo verdi! Tek yaptığım uyumadan önce…

UYKU SÜRESİNİN KISA OLMASI BEL ÇEVRESİNİ GENİŞLETEBİLİR

Richa, uyku süresinin kısa olmasının bel çevresini genişletebileceğini öğrendikten sonra kendi uyku düzenini gözden geçirip değiştirme kararı aldı.

Bu şekilde uyuyarak 10 kilo verdi! Tek yaptığım uyumadan önce…

Genç kadın yapmış olduğu açıklamalarda, yetersiz uykunun yeme isteğini ve porsiyonlarını iki katına çıkardığını anlattı.

Bu şekilde uyuyarak 10 kilo verdi! Tek yaptığım uyumadan önce…

Bu durum ise vücudun yağ depolama ihtimalini %30 artırdığını söyledi.

Bu şekilde uyuyarak 10 kilo verdi! Tek yaptığım uyumadan önce…

Uyku düzeninin kilo alımını etkilediğini öğrenen Prasad, uykusunu iyileştirmesi gerektiğini biliyordu ancak, bunu nasıl yapacağını bilemiyordu.

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