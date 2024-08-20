Bu şekilde uyuyarak 10 kilo verdi! “Tek yaptığım uyumadan önce…”

Hayallerinizdeki fiziğe kavuşmak için başlamış olduğunuz kilo verme süreci uzun ve yorucu görünebilir. Motivasyon kaybediyor ve başaramayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak, hayatınızda yapacağınız minik değişiklikler ile sürecine destek olabilir ve kısa sürede kilo verebilirsiniz. Örneğin, uyku düzenini değiştirerek kilo verebilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar…