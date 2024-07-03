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Diyet yapmadan 31 kilo birden verdi! Görenler son haline inanamıyor: "Sadece bu 3 şeyi değiştirdim..."

Kilo vermek, herkes için zorlu bir yolculuk olsa da ünlü şef Gregg, her şeyin "kötü alışkanlıkları iyi alışkanlıklarla kendi hızınızda değiştirmekle" ilgili olduğunu açıkladı. Üstelik diyet yapmadan tam 31 kilo veren Gregg, başka insanlara da ilham oluyor. İşte Gregg'in "basit" sırrı!

Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 09:10
Diyet yapmadan 31 kilo birden verdi! Görenler son haline inanamıyor: Sadece bu 3 şeyi değiştirdim...

Gregg Wallace, yaklaşık 107 kilograma kadar çıktı ve doktoru diyabet riski altında olduğu konusunda uyardı ve yaşam tarzını tamamen değiştirerek kilo vermeye karar verdi.

Diyet yapmadan 31 kilo birden verdi! Görenler son haline inanamıyor: Sadece bu 3 şeyi değiştirdim...

Ünlü şef, "diyet yapmadan" 31 kilogram kaybettiğini ancak günlük alışkanlıklarını değiştirip sağlıklı seçimler yapmaya başladığını açıkladı.

Diyet yapmadan 31 kilo birden verdi! Görenler son haline inanamıyor: Sadece bu 3 şeyi değiştirdim...

Gregg atıştırmalıkları, aşırı işlenmiş yiyecekleri ve dışarıdan yemek söylemeyi tamamen bıraktı.

Diyet yapmadan 31 kilo birden verdi! Görenler son haline inanamıyor: Sadece bu 3 şeyi değiştirdim...

Belirli bir beslenme planına uymasa da dengeli bir beslenme düzenini sürdürmeye, her gün evde sağlıklı yemekler pişirmeye çalıştı.

Diyet yapmadan 31 kilo birden verdi! Görenler son haline inanamıyor: Sadece bu 3 şeyi değiştirdim...

Uzmanlar, "araştırmaların ultra işlenmiş gıda tüketimini obezite ve tip 2 diyabet dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunuyla ilişkilendirdiğini" açıkladı.

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