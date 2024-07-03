Roza Galeri Roza Diyet Diyet yapmadan 31 kilo birden verdi! Görenler son haline inanamıyor: "Sadece bu 3 şeyi değiştirdim..."

Diyet yapmadan 31 kilo birden verdi! Görenler son haline inanamıyor: "Sadece bu 3 şeyi değiştirdim..."

Kilo vermek, herkes için zorlu bir yolculuk olsa da ünlü şef Gregg, her şeyin "kötü alışkanlıkları iyi alışkanlıklarla kendi hızınızda değiştirmekle" ilgili olduğunu açıkladı. Üstelik diyet yapmadan tam 31 kilo veren Gregg, başka insanlara da ilham oluyor. İşte Gregg'in "basit" sırrı!