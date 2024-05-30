Diyetisyen açıkladı: "Kahvaltıda 4 kaşığı cayır cayır yağ yakıyor": Tüm zayıflama kurallarını unutun...

YANLIŞ: AÇ KALIRSAM KİLO VERİRİM

Aç kalırsam kilo veririm düşüncesinin tamamen yanlış olduğuna değinen Dyt. Aksipahi, "Gerçek: Yaşamsal fonksiyonlarımızı devam ettirmek ve yağ yakımını hızlandırmak için günde 3 ana öğün yapmak önemlidir. Ara öğün sayısı ise yaşam standartlarına veya hastalık varlığına göre değişebilir.