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Diyetisyen açıkladı: "Kahvaltıda 4 kaşığı cayır cayır yağ yakıyor": Tüm zayıflama kurallarını unutun...
Diyetisyen açıkladı: "Kahvaltıda 4 kaşığı cayır cayır yağ yakıyor": Tüm zayıflama kurallarını unutun...
Yaza girmeye hazırlanırken pek çok kişi de kilo verme telaşına kapıldı. Çeşitli kilo verme yöntemlerini denemeden önce mutlaka uzmana başvurulması gerektiğini belirten Diyetisyen Ezginur Aksipahi, "Öğün atlayarak, karbonhidrattan uzak durarak, geceleri aç uyumaya çalışarak kilo verilebileceğini düşünmek yanlıştır" dedi.
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:16