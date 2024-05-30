Roza Galeri Roza Diyet Diyetisyen açıkladı: "Kahvaltıda 4 kaşığı cayır cayır yağ yakıyor": Tüm zayıflama kurallarını unutun...

Diyetisyen açıkladı: "Kahvaltıda 4 kaşığı cayır cayır yağ yakıyor": Tüm zayıflama kurallarını unutun...

Yaza girmeye hazırlanırken pek çok kişi de kilo verme telaşına kapıldı. Çeşitli kilo verme yöntemlerini denemeden önce mutlaka uzmana başvurulması gerektiğini belirten Diyetisyen Ezginur Aksipahi, "Öğün atlayarak, karbonhidrattan uzak durarak, geceleri aç uyumaya çalışarak kilo verilebileceğini düşünmek yanlıştır" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:16
Diyetisyen açıkladı: Kahvaltıda 4 kaşığı cayır cayır yağ yakıyor: Tüm zayıflama kurallarını unutun...

Yaza girmeye hazırlanırken çoğu kişiyi kilo verme telaşı sardı. Bu süreçte diyet yapmaya karar verdiyseniz doğru sanılan pek çok yanlış bilgiye rastlayabilirsiniz.

Diyetisyen açıkladı: Kahvaltıda 4 kaşığı cayır cayır yağ yakıyor: Tüm zayıflama kurallarını unutun...

Çevrenizde veya internette karşılaştığınız kilo verme yöntemlerini uygulamadan önce, mutlaka bir uzmana danışmanız ve kişiye özel beslenme programını tercih etmeniz gerektiğini vurgulayan Dyt. Ezginur Aksipahi, beslenme ve diyette doğru sanılan efsaneleri anlattı.

Diyetisyen açıkladı: Kahvaltıda 4 kaşığı cayır cayır yağ yakıyor: Tüm zayıflama kurallarını unutun...

YANLIŞ: AÇ KALIRSAM KİLO VERİRİM
Aç kalırsam kilo veririm düşüncesinin tamamen yanlış olduğuna değinen Dyt. Aksipahi, "Gerçek: Yaşamsal fonksiyonlarımızı devam ettirmek ve yağ yakımını hızlandırmak için günde 3 ana öğün yapmak önemlidir. Ara öğün sayısı ise yaşam standartlarına veya hastalık varlığına göre değişebilir.

Diyetisyen açıkladı: Kahvaltıda 4 kaşığı cayır cayır yağ yakıyor: Tüm zayıflama kurallarını unutun...

Örneğin; diyabeti olan bireye, kan şekerini kontrol altında tutabilmek için sık öğünlü bir beslenme planlaması yapılmalıdır. Öğün atlayıp kendilerini aç bırakan bireylerde uzun süreli açlığın getirdiği kontrolsüz yeme isteği ve tek öğünde büyük porsiyonlar tüketilmesi sonucu, yaşam kalitesinde düşüş ve metabolizma dengesizliği meydana gelmektedir.

Diyetisyen açıkladı: Kahvaltıda 4 kaşığı cayır cayır yağ yakıyor: Tüm zayıflama kurallarını unutun...

Ayrıca ilk öğün olan kahvaltının, metabolizmamızı uyandırmada rolü büyüktür. Kahvaltının atlanması durumunda metabolizma yavaşlar. Öğün atlamayarak açlığı kontrol altında tutmak sağlıklı ve dengeli beslenmeye ilk adımı atmaktır" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA SON DAKİKA