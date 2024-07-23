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Diyetisyenden yağları su gibi akıtan tarif: "Suya bir kaşık ekleyin yemekten yarım saat önce için..."

Kilo verme sürecinin zorluğuna dair birçok şikayetiniz olsa da aslında bazı püf noktaları, çok daha kolay zayıflamanızı sağlayabilir. Bir diyetisyenin yemekten yarım saat önce içmeniz gerektiğini söylediği karışım, adeta yağları cayır cayır yakıyor. Nasıl mı? İşte o detaylar…

Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:37
Diyetisyenden yağları su gibi akıtan tarif: Suya bir kaşık ekleyin yemekten yarım saat önce için...

Uzmanlar, yemek öncesi hızlı hazırlanabilen bir içeceğin kilo vermeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Özellikle sosyal medyada popülerliği artan bu içecek, saniyeler içinde hazırlanarak eşsiz bir seçeneğe dönüşüyor.

Diyetisyenden yağları su gibi akıtan tarif: Suya bir kaşık ekleyin yemekten yarım saat önce için...

Bu karışım, tokluk hissini artırarak, fazla yemek yemeyi ve gereksiz atıştırmaların engellemesinin yanı sıra, sağlıklı beslenmenize de yardımcı oluyor. İşte o tarif…

Diyetisyenden yağları su gibi akıtan tarif: Suya bir kaşık ekleyin yemekten yarım saat önce için...

İhtiyacınız olan tek şey bir bardak su ve bir kaşık chia tohumu. Lezzet ve ekstra fayda için bir dilim limon ekleyebilirsiniz.

Diyetisyenden yağları su gibi akıtan tarif: Suya bir kaşık ekleyin yemekten yarım saat önce için...

Salvia hispanica bitkisinden elde edilen chia tohumları, Aztekler döneminden beri savaşçıların hayatta kalma mücadelesinde temel besin kaynağı olarak kullanılıyor.

Diyetisyenden yağları su gibi akıtan tarif: Suya bir kaşık ekleyin yemekten yarım saat önce için...

Chia tohumları, bağırsak sağlığını desteklediği ve açlığı bastırdığı bilinen lif ve protein yönünden oldukça zengin. Lifin parçalanması için gereken sürenin daha uzun olması nedeniyle, doğal olarak uzun süre boyunca tok hissetmenize yardımcı oluyor.

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