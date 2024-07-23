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Diyetisyenden yağları su gibi akıtan tarif: "Suya bir kaşık ekleyin yemekten yarım saat önce için..."

Kilo verme sürecinin zorluğuna dair birçok şikayetiniz olsa da aslında bazı püf noktaları, çok daha kolay zayıflamanızı sağlayabilir. Bir diyetisyenin yemekten yarım saat önce içmeniz gerektiğini söylediği karışım, adeta yağları cayır cayır yakıyor. Nasıl mı? İşte o detaylar…