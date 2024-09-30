Diyetisyenlerin gözdesi o besin! Mum gibi erimenizi sağlayıp yeni yağ hücresini oluşumunu engelliyor...

Ancak içerdiği bu yağ, antioksidanlar, bakır, magnezyum, manganez, niasin ve riboflavine ek olarak, kalbinize yardımcı olan ve vücut yağının yakılma hızını artırabilen sağlıklı bir yağdır. Avokado yüksek lif içerdiği için tok tutar ve iştahı azaltır.