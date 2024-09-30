Diyetisyenlerin gözdesi o besin! Mum gibi erimenizi sağlayıp yeni yağ hücresini oluşumunu engelliyor...

Günümüzde hareketsiz yaşam tarzı, artan hazır gıda tüketimi gibi nedenler birçok insanın ideal kilosunun üzerinde olmasına yol açtı. Ancak ilerleyen süreçte kronik hastalıklara yakalanmamak ve daha sağlıklı bir hayat sürmek adına fazla kilolardan kurtulmak büyük önem taşıyor. Araştırmalar, yağ yakımını hızlandıran, kısa sürede kilo vermeyi destekleyen ve diyet yapmayı kolaylaştıran besinleri ortaya koyuyor. Peki, zayıflamaya yardımcı olan besinler nelerdir? İşte kilo vermeyi kolaylaştıran yiyecekler…