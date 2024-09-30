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Diyetisyenlerin gözdesi o besin! Mum gibi erimenizi sağlayıp yeni yağ hücresini oluşumunu engelliyor...

Günümüzde hareketsiz yaşam tarzı, artan hazır gıda tüketimi gibi nedenler birçok insanın ideal kilosunun üzerinde olmasına yol açtı. Ancak ilerleyen süreçte kronik hastalıklara yakalanmamak ve daha sağlıklı bir hayat sürmek adına fazla kilolardan kurtulmak büyük önem taşıyor. Araştırmalar, yağ yakımını hızlandıran, kısa sürede kilo vermeyi destekleyen ve diyet yapmayı kolaylaştıran besinleri ortaya koyuyor. Peki, zayıflamaya yardımcı olan besinler nelerdir? İşte kilo vermeyi kolaylaştıran yiyecekler…

Giriş Tarihi: 30.09.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 09:40
Diyetisyenlerin gözdesi o besin! Mum gibi erimenizi sağlayıp yeni yağ hücresini oluşumunu engelliyor...

Kilo vermeyi destekleyen bu besinler, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını teşvik eder ve tokluk hissini artırarak daha az yemenize yardımcı olur. Aynı zamanda, vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerini sağlayarak sağlıklı bir şekilde kilo kaybetmenize katkı sağlarlar.

Diyetisyenlerin gözdesi o besin! Mum gibi erimenizi sağlayıp yeni yağ hücresini oluşumunu engelliyor...

AVOKADO

Bir orta boy avokado yaklaşık 15 gram yağ içeriyor.

Diyetisyenlerin gözdesi o besin! Mum gibi erimenizi sağlayıp yeni yağ hücresini oluşumunu engelliyor...

Ancak içerdiği bu yağ, antioksidanlar, bakır, magnezyum, manganez, niasin ve riboflavine ek olarak, kalbinize yardımcı olan ve vücut yağının yakılma hızını artırabilen sağlıklı bir yağdır. Avokado yüksek lif içerdiği için tok tutar ve iştahı azaltır.

Diyetisyenlerin gözdesi o besin! Mum gibi erimenizi sağlayıp yeni yağ hücresini oluşumunu engelliyor...

FASULYE

Fasulye, hem lif hem de protein açısından yüksek olmasının yanı sıra, özellikle beyaz ve barbunya fasulyesi, enerji için kullanılan yağ miktarını artıran ve yeni yağ hücrelerinin oluşmasını engelleyen dirençli nişasta içeriyor.

Diyetisyenlerin gözdesi o besin! Mum gibi erimenizi sağlayıp yeni yağ hücresini oluşumunu engelliyor...

YABAN MERSİNİ

Meyve tüketimi, C vitamini, potasyum ve lif içerdiği için ekstra kalori alımını engeller. 2009'da yapılan bir araştırmaya göre, özellikle yaban mersini; içerdiği antioksidanlar ve antosiyaninler nedeniyle yağ yakma ve yağ depolamayı düzenleyen genleri etkiliyor.

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