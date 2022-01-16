Dünyaca ünlü uzmandan tüyolar! 5 adımda en hızlı kilo verme yöntemi

Kilo vermek, herkes için zorlu bir süreç gibi görünse de aslında yaşam tarzında yapılacak birkaç değişiklik sayesinde istemediğiniz tüm o kilolardan kurtulabilirsiniz. İngiltere'nin önemli beslenme uzmanlarından Dr. Micheal Mosley, belirli gıdaların tüketimi, hızlı kilo verme yöntemleri gibi oldukça merak edilen soruların cevaplarını yanıtladı.

Dr. Mosley, yeni başlayanlar için daha sağlıklı seçimler yapabilmeyi hayatlarına dahil edebilmenin ipuçlarını verdi. Bu sayede hem sağlıklı hem de hızlı kilo vermenin sırrını bulabileceğiniz bu listede eşsiz bir süreç izleyebilirsiniz. Birkaç kilo veya vermeniz gereken daha fazla kilo olsa da bu 5 adım, yolunuzu aydınlatacaktır.

İLK ADIM PROTEİNİ ARTIRMAK Alınan protein oranını artırmak, kilo vermek ve sağlıklı beslenmek konusunda atılacak ilk adımları oluşturuyor. Dr. Mosley'e göre protein, birkaç farklı sebeple oldukça önemli

Günde 50 ila 70 gram arasında protein tüketiminin gerekli olduğunu söyleyen Dr. Mosley, proteini esas olarak et ve balıktan alınabileceğiniz fakat baklagillerin de bir seçenek olduğunu belirtiyor. Fakat bitkisel kaynaklı proteinlerden daha fazla tüketilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor.

Özellikle kaslar için ihtiyaç duyulan protein, vücuttaki her türlü metabolik süreç için hayati bir göreve sahip. Üstelik tüketildiğinde vücut tarafından yavaş sindirilmesi sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlıyor.